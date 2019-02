DIRETTA GIGANTE BANSKO Streaming video e tv | dalla coppa del mondo ai Mondiali

LIVE Sci alpino - Gigante Bansko 2019 in DIRETTA : duello Hirscher-Pinturault - Italia per la top10 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del Gigante a Bansko , Bulgaria, , gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Tra le porte larghe ci aspettiamo u

LIVE Sci alpino - Gigante Bansko 2019 in DIRETTA : duello Hirscher-Pinturault - Italia per la top10 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del Gigante a Bansko (Bulgaria), gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Tra le porte larghe ci aspettiamo un grande spettacolo, sperando che le condizioni siano ideali dopo quanto è accaduto ieri con la cancellazione del superG. Grande attesa per il duello tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. Il norvegese ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali, cancellando uno zero nel numero di ...

LIVE Sci alpino - Gigante Mondiali 2019 in DIRETTA : è Kristoffersen il gigante! Il norvegese batte Hirscher e Pinturault : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove prosegue il weekend lungo riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. Il grande favorito della gara iridata di Are è sempre lui, l’austriaco Marcel Hirscher che va a caccia della sua prima medaglia dei Mondiali, in una gara dove parte super favorito, forse più ...

LIVE Sci alpino - Gigante Mondiali 2019 in DIRETTA : Pinturault precede di un decimo Hirscher - influenza ed errori letali per gli azzurri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove prosegue il weekend lungo riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. Il grande favorito della gara iridata di Are è sempre lui, l’austriaco Marcel Hirscher che va a caccia della sua prima medaglia dei Mondiali, in una gara dove parte super favorito, forse più ...

LIVE Sci alpino - DIRETTA GIGANTE maschile Mondiali 2019 : orario d’inizio - tv e streaming : Oggi, venerdì 15 febbraio, si assegnerà il nono titolo iridato dello sci alpino: ad Are, in Svezia, sarà la volta dello slalom Gigante maschile. Si partirà con la prima manche alle ore 14.15 e concorreranno per la medaglia d’oro ben 98 atleti da 55 Paesi. Saranno quattro gli azzurri al via: Luca De Aliprandini con il pettorale numero 8, Manfred Moelgg con il 18, Riccardo Tonetti con il 21 e Simon Maurberger con il 35. Seconda manche ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Mondiali in DIRETTA : Goggia e Brignone per la rimonta alle 18.00 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove incomincia il weekend riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. Mikaela Shiffrin partirà con tutti i favori del pronostico, il fenomeno statunitense ha dominato l’intera stagione tra le porte larghe e non sembra avere rivali, la campionessa a stelle e strisce ...

DIRETTA GIGANTE ARE / Mondiali Sci 2019 streaming video tv : 1Rebensburg - Goggia ok! : DIRETTA GIGANTE Are, Mondiali di sci 2019: info streaming video e tv della prova iridata, prevista oggi in Svezia, 14 febbraio 2019.