Di Maio smentisce patrimoniale e rialzo Iva | il governo è saldo

(Di domenica 24 febbraio 2019) Niente patrimoniali, niente aumenti dell'Iva e niente manovra bis. E sulla Tav al"troveremo una soluzione, come abbiamo sempre fatto". Sono le rassicurazioni lanciate del vicepremier Luigi Di, che oggi si è recato in visita agli stand del mercato Coldiretti, nei pressi del Circo Massimo a Roma, in occasione dell'"etichetta day". "Oggi festeggiamo una cosa che dovrebbe essere normale: il sacrosanto diritto dei cittadini di sapere da dove viene un alimento e i suoi ingredienti, come prevede dal 2019 una legge dello Stato" ha rivendicato. "Finora non era stato possibile perché si temeva la reazione dell'Europa". Ora l'Italia diventa "capofila" nell'Ue. "La cosa che mettiamo in chiaro è che in Italia non abbiamo nessuna paura di dire da dove vengano gli ingredienti dei nostri alimenti, se altri paesi ce l'hanno ci devono dire il perché".Ma inevitabilmente le domande dei ...