Deputato venezuelano d' opposizione avvelenato in Colombia | morto l' assistente

Deputato venezuelano avvelenato in Colombia - morto l’ assistente. Guaidò : “Ogni opzione per cacciare Maduro” : Un Deputato dell’opposizione venezuelana Freddy Superlano e il suo assistente Carlos José Salinas sono stati avvelenati durante un cena in un ristorante della città di Cúcuta in Colombia. Salinas è morto mentre Superlano è stato ricoverato in un ospedale della città in condizioni molto serie. ...