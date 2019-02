Del Piero rivela | Sono proprietario di una squadra di Los Angeles di terza

Del Piero diventa presidente : 'Ecco la LA10 FC - la mia squadra' : TORINO - L'annuncio improvviso è arrivato sulla sua pagina Facebook e Twitter: 'Alla fine della scorsa estate ho deciso di diventare proprietario di una piccola squadra di calcio, a Los Angeles, si ...

Del Piero : 'La Juventus solo preoccupata di non prendere gol' : Ieri sera la Juventus, al Wanda Metropolitano, ha rimediato un'inaspettata sconfitta per 2-0. La squadra dopo un primo tempo accettabile, nella ripresa si è lasciata sorprendere da un paio di palloni inattivi e in poco più di cinque minuti ha incassato due reti pesanti. Gli uomini di Massimiliano Allegri di fronte all'Atletico Madrid sono apparsi ridimensionati, senza idee di gioco e troppo attendisti. Il risultato adesso complica molto ...

I Miei Vinili - Giampiero Mughini ospite Del 21 febbraio 2019 (Video anteprima Blogo) : Sarà un vero e proprio collezionista di Vinili l'ospite della puntata di oggi, 21 febbraio 2019, de I Miei Vinili, il programma condotto da Riccardo Rossi in onda alle 23:15 su Raitre. Nello studio, la cui scenografia di Luca Merini riproduce uno storico negozio di Vinili di Roma in cui ha lavorato il conduttore quando aveva diciotto anni, sarà infatti presente Giampiero Mughini.Il giornalista, scrittore ed opinionista proporrà alcuni dei ...

Lippi : 'Zaniolo? A 19 nemmeno Totti e Del Piero erano così forti' : Queste le sue parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport. La Roma non è solo Zaniolo Contro il Porto ha giocato davvero un bellissimo calcio. Dzeko è stato fantastico, generoso, capitano vero che ha ...

Del Piero : “Atletico-Juve? Ecco chi vincerà. Su Ronaldo e Zaniolo vi dico…” : DEL Piero – Alessandro Del Piero dice le sua su Atletico Madrid-Juventus. A Margine dei premi Laureus, l’ex bandiera bianconera ha parlato della sfida di Champions League che i bianconeri dovranno affrontare mercoledì. Ha infine parlato anche di Ronaldo, Icardi e il gioiellino Zaniolo. Leggi anche: Zaniolo-Juventus, assalto decisivo in estate: Paratici stregato dall’ex Inter Del […] More

Del Piero - 'Ronaldo? Me lo aspettavo così - ha stessa mentalità Juve' : 'Ronaldo? Me lo aspettavo primo così. E' bastato unire le due mentalità, quella della squadra e la sua, che sono le stesse, ossia voler vincere ogni partita. Poi l fatto di voler giocare sempre fa ...

Roma - senti Del Piero : 'Zanillo ha un futuro incredibile - alla Juve...' : In occasione dei Laureus Sport Awards di Montecarlo, l'ex numero 10 della Juventus si è soffermato sul giovane talento della Roma: 'Da qui al diventare quello che potrebbe diventare ci sono dei ...