Cristiano Ronaldo | il nuovo business è sorprendete | CR7 aprirà una clinica per il

Juventus - Cristiano Ronaldo è fiducioso e crede nella rimonta in Champions : La Juventus, oggi pomeriggio affronterà il Bologna e sarà l'occasione per lasciarsi alle spalle la sconfitta di Champions League. Queste prossime giornata di campionato serviranno ai bianconeri per preparare al meglio il ritorno contro l'Atletico Madrid. Infatti, l'ambiente della Juve crede nella rimonta europea e c'è tanta voglia di far vedere a tutti che la notte del Wanda Metropolitano è stata solo un episodio. Uno dei giocatori che più è ...

Un alieno sceso in terra - Messi oscura Cristiano Ronaldo : l’argentino incanta e punta a vincere tutto : Un alieno sceso in terra, prestazione fantastica di Messi nella gara di campionato contro il Siviglia, trasferta difficilissima per la Liga spagnola contro una delle squadre più forti del campionato e che ha anche eliminato la Lazio in Europa League. La partita sembrava in salita per i blaugrana sul risultato di 2-1, poi l’argentino decide di salire in cattedra e ribalta tutto, prestazione incredibile per Messi autore di una ...

Bologna-Juventus - probabili formazioni : domani possibile panchina per Cristiano Ronaldo : La Juventus, attualmente prima in campionato con 13 punti di vantaggio sulla seconda (il Napoli), domani sarà chiamata a riscattarsi dopo la sconfitta di mercoledì con l'Atletico. Contro i bianconeri ci sarà un Bologna determinato a strappare almeno un punto agli avversari, considerata la precaria posizione occupata in classifica: i rossoblù sono infatti diciottesimi. Juventus: Ronaldo forse in panchina Sono diversi gli indisponibili tra i ...

Sorpresa Cristiano Ronaldo : nuovo regalo da 400mila euro : Cristiano Ronaldo- Il fenomeno portoghese ha vissuto una settimana complicata. Il ritorno a Madrid per affrontare gli ex rivali dell’Atletico ha avuto un esito mlto negativo visto il 2-0 finale per i Colchoneros di Simeone. Una Juve apparsa spenta e povera di idee, completamente sottomessa alla voglia messa in campo dall’Atletico. I gol nel finale […] More

Cristiano Ronaldo via dalla Juve? Per adesso solo una bufala : Cristiano Ronaldo via dalla Juve? Ad oggi è una bufala: lo conferma direttamente Fabio Paratici, direttore sportivo del club bianconero, che, intervenuto a mezzo SMS nel corso della trasmissione 'Calcio e Mercato' (in onda su Rai Sport), ha categoricamente smentito le voci relative ad un possibile addio del campione portoghese (lo ha riportato 'tuttomercatoweb.com', una fonte più che autorevole). La sconfitta per 2-0 subita dalla Vecchia Signora ...

"Il Manchester United su Cristiano Ronaldo" : pronta offerta monstre? : Sarà stata la delusione per la sconfitta del Wanda, con tanto di mano aperta a cinque dita - tante quante le Champions League vinte in carriera - per provocare i tifosi dell'Atletico Madrid. Ma la notizia pubblicata dal giornale sportivo spagnolo Don Balon sul possibile addio alla Juve di Cristiano Ronaldo a fine anno, è arrivata poco tempo dopo il rovescio bianconero di mercoledì scorso.Cr7 via da Torino a campionato concluso e - si augurano i ...

Joselyn Cano - la sosia di Kim Kardashian stravede per Cristiano Ronaldo : Si chiama Joselyn Cano ed è considerata la sosia di Kim Kardashian . O meglio la sua versione messicana. La modella vanta quasi undici milioni di followers su Instagram , lavora come indossatrice ed è ...

Don Balon : “Cristiano Ronaldo vuole lasciare la Juventus” : vuole tornare al Manchester United Incredibile dalla Spagna “Ronaldo vuole lasciare la Juventus” Il giornale spagnolo on line “Don Balon” lascia tutti spiazzati. Cristiano Ronaldo sembrerebbe già stufo dell’avventura italiana ed è pronto a lasciare i bianconeri per riabbracciare il suo primo amore: il Manchester United. “Ronaldo – dicono – non ha trovato alla Juventus quella grandissima squadra che credeva e gli hanno promesso, ...

Ronaldo - dalla Spagna : “Cristiano crede nella rimonta - ecco perchè…” : Ronaldo – Edu Aguirre, noto giornalista spagnolo molto amico di Cristiano Ronaldo, uno dei primi a dare la notizia di CR7 alla Juventus, ha detto cose importanti riguardo il portoghese. In esclusiva a El Chiringuito, ha confessato il pensiero del campione portoghese dopo la sconfitta di Madrid contro l’Atletico. Leggi anche: Guardiola-Juventus, cosa cambia con […] More

Calciomercato Juventus : Cristiano Ronaldo starebbe trattando l'addio : C'è notevole delusione in casa Juventus dopo la bruttissima sconfitta subita contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Gli uomini di Massimiliano Allegri sono apparsi davvero molli di fronte alla grinta degli avversari. I due gol sono arrivati dalla coppia dei centrali difensivi di Simeone, Gimenez e Godin, simboli della garra che da sempre contraddistingue questa squadra. Un ...

Cristiano Ronaldo - il pigiama di Georgina da 2700 euro fa discutere : Il pigiama di Georgina Rodriguez da 2700 euro fa discutere. La compagna di Cristiano Ronaldo è finita nel mirino degli haters dopo aver condiviso su Instagram una foto molto particolare. Nello scatto, realizzato per dare la buonanotte ai follower, la modella indossa un pigiama firmato Louis Vuitton del valore di 2700 euro. Un pezzo d’abbigliamento unico, che non ha mancato di destare la curiosità, l’ammirazione e l’invidia di ...

Cristiano Ronaldo - dove sei? Flop in Europa dopo 10 anni : Ronaldo dove sei? dopo la notte del Wanda Metropolitano sono tanti i tifosi della Juventus che si chiedono che fine abbia fatto il fuoriclasse che era stato acquistato per fare la differenza ...

Juventus - Cristiano Ronaldo un fantasma in Champions League : ecco le cifre - e non tornano - : Il problema della Juventus è che non perde mai. Se non perdi mai, quando ti capita, la gente perde la testa. Nel caso specifco ha completamente sbroccato , la gente, , del resto la partita era ...

