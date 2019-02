Cremonese-Ascoli | diretta tv | streaming e formazioni Dove vederla

termometropolitico

: RT @USCremonese: Finale allo Zini. L’Ascoli si impone per 0-1 #creasc #forzagrigiorossi #cremonese - Re_a_c_Tor : RT @USCremonese: Finale allo Zini. L’Ascoli si impone per 0-1 #creasc #forzagrigiorossi #cremonese - infoitsport : Le probabili formazioni di Cremonese-Ascoli - Due dubbi per Rastelli - infoitsport : Cremonese-Ascoli, le formazioni UFFICIALI -

(Di domenica 24 febbraio 2019)tv,Il match, valevole per la 25esima giornata di Serie B, si giocherà sabato 23 febbraio allo stadio Zini di Cremona, con calcio d’inizio previsto per le ore 15:00.Entrambe le squadre giungeranno al match con una voglia di rivalsa. Lalotterà per cercare di raggiungere il Cittadella al decimo posto che è distante soli tre punti. L’invece, con due partite disputate in meno, dista solamente due punti dai lombardi e proverà cosi a sorpassarli per mettersi in in condizione di provare a centrare i playoff.: come arrivano i padroni di casa Lagiunge al match dopo aver perso in trasferta per 2-0 contro il Cosenza. Dopo i primi 20 minuti dal fischio di inizio, viene assegnato un rigore per i padroni di casa, con Litteri che si è però ...