Cosa c’è stasera in tv

Lavoro - canali di ricerca sbagliati e stipendi bassi. Che Cosa c’è dietro le storie di chi offre un posto e “non trova candidati” : Buoni stipendi, contratti a tempo indeterminato e “persino” straordinari pagati. Proposte (o promesse) di Lavoro apparentemente allettanti, che però stando alle cronache puntualmente restano senza risposta. Perché? “non vogliono sporcarsi le mani”, “per i giovani i turni di notte o nei weekend sono troppo faticosi”, “si lamentano che l’azienda è troppo lontana da casa”. Sono le spiegazioni date da diversi piccoli imprenditori – quasi ...

Flat tax 2019 : start up-forfettario 2019 - Cosa c’è in Manovra : Flat tax 2019: start up-forfettario 2019, cosa c’è in Manovra Come funziona la Flat tax per il forfettario Nel 2019 cambia il regime forfettario per gli effetti della prossima Manovra. Innanzitutto, si amplia la platea dei beneficiari: rientreranno professionisti e imprese che non superano i 65mila euro di ricavi. Importante poi sottolineare che saranno eliminati i limiti di spesa per il personale (5 mila euro) e l’acquisto di beni ...

Bollo auto 2019 : costo ed esenzione - Cosa c’è in Legge di Bilancio : Bollo auto 2019: costo ed esenzione, cosa c’è in Legge di Bilancio esenzione Bollo auto in Bilancio? Bollo auto 2019: costo ed esenzione, cosa c’è in Legge di Bilancio esenzione e costo Bollo auto in Legge di Bilancio? Il Bollo auto 2019 è tra gli attori della Legge di Bilancio, ma per quanto si sa al momento solo per vie traverse. Nel senso che il Bollo auto rientrerà tra le tasse “annullabili” o “rottamabili” come previsto dalle ...

Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra - Cosa c’è di nuovo (e gli anniversari) : Salone di Ginevra 2018Salone di Ginevra 2018Salone di Ginevra 2018Salone di Ginevra 2018Salone di Ginevra 2018Salone di Ginevra 2018Salone di Ginevra 2018Salone di Ginevra 2018Secondo un’indagine condotta da Autovista Group, nel 2019 il Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra si colloca al primo posto tra gli Show dedicati al settore auto nel mondo. Occhi puntati dunque sull’89° edizione che ci mostrerà i modelli del futuro. ...

Cosa c’è stasera in TV : stasera torna Sanremo Young, con i ragazzini che canteranno alcuni grandi classici di Sanremo in duetto con Ron, Vecchioni e Masini, tra gli altri. Conduce Antonella Clerici. Su Nove Tv torna invece live Fratelli di Crozza. Tra i film, diverse

Oscar 2019 - Cosa c’è da sapere sui candidati a miglior film : (foto: Getty Images) I cinefili di tutto il mondo hanno già preparato i pop corn per la notte del 24 febbraio, quando scopriremo i vincitori della novantunesima cerimonia dei premi Oscar 2019, i premi più ambiti (e spesso vinti a sorpresa), quelli consegnate dalla Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, cioè dalle personalità – per lo più statunitensi – che si sono distinte per la loro carriera nel cinema. Ancora una volta a fare da ...

Cosa c’è stasera in TV : Atletico Madrid-Juventus (la più importante partita – fin qui – dell'anno della Juventus) in chiaro, poi qualche film, l'Isola dei Famosi e Chi l'ha visto?

Cosa c’è stasera in tv : Un nuovo film con Beppe Fiorello, "Django Unchained" e poi i programmi del martedì: Cartabianca e DiMartedì

Cosa c’è stasera in TV : Qualche film interessante – "Closer" e "Deepwater - Inferno sull'oceano" –, il commissario Montalbano e il docufilm di Enrico Lucci

Cosa c’è stasera in TV : Le nuove puntate di "Che tempo che fa", "Le ragazze" e "Le Iene Show" e i film "Three kings" e "Teneramente folle"

C’è posta per te - show con Pio - Amedeo e Balotelli. Maria De Filippi : “Mai successa una Cosa così” : Invitato nel programma dal duo comico, il calciatore ha accettato di acquistare un’automobile al fratello di Amedeo Grieco

Cosa c’è stasera in TV : Dopo la finale di Sanremo, ritorna la programmazione ordinaria del sabato sera, con qualche timida novità