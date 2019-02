Coppa del Mondo | Vanessa Ferrari infinita Trionfo a Melbourne nel corpo libero | punti

Snowboard - Coppa del Mondo : a Bagozza il parallelo in Cina. Sul podio anche Fischnaller : Due azzurri sul podio nello slalom parallelo di Snowboard a Secret Garden, in Cina. Il primo trionfo in carriera di Daniele Bagozza , il terzo posto , 36° volta tra i primi tre in Coppa del Mondo, per ...

Muriel : 'Vendevo i biglietti della lotteria - ora voglio Coppa Italia e Coppa America' : Muriel e le origini: "Da piccolo vendevo biglietti della lotteria, che emozione quell'incontro con Ronaldo" Ai microfoni della Gazzetta dello Sport , l'attaccante colombiano si è raccontato a tutto ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo skicross 2019 : Bastien Midol vince la Sfera di Cristallo - Smith mette l’ipoteca : A Sunny Valley (Russia) si è disputata la penultima tappa della Coppa del Mondo 2019 di skicross, disciplina dello sci freestyle. La massima competizione itinerante si concluderà il prossimo 17 marzo a Veyssonaz. MASCHILE – Bastien Midol ha vinto la Sfera di Cristallo! Il 28enne francese ha firmato la seconda vittoria consecutiva (prima di ieri non aveva mai vinto in stagione) e, quando manca una sola gara al termine della stagione, è ...

Slittino - Coppa del Mondo : Dominik Fischnaller sul podio a Sochi : Slittino, Coppa del Mondo: Dominik Fischnaller è arrivato terzo sulla pista nella quale si è disputata l’Olimpiade 2014 Dominik Fischnaller chiude in bellezza la sua stagione. A Sochi, sulla pista dell’Olimpiade 2014, l’azzurro centra il terzo podio dell’anno in Coppa del Mondo chiudendo terzo dietro i due russi padroni di casa Semen Pavlichenko e Roman Repilov. L’altoatesino, quarto al termine della prima ...

Slittino - Coppa del Mondo Sochi 2019 : Dominik Fischnaller si inserisce in un festival russo - terzo alle spalle di Pavlichenko e Repilov : C’è tantissima Russia nella classifica finale della prova di singolo dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di Slittino 2018-2019 di Sochi (a questo punto rimane solamente la prova sprint che si disputerà nel pomeriggio). Quattro padroni di casa nelle prime cinque piazze, con il solo Dominik Fischnaller ad inserirsi, centrando un brillante podio. Ma, andiamo con ordine. Semen Pavlichenko domina la gara sulla pista dove si svolsero ...

DIRETTA GIGANTE BANSKO/ Streaming video e tv : dalla Coppa del mondo ai Mondiali : DIRETTA GIGANTE BANSKO Streaming video e tv: orario e risultato live della gara della coppa del mondo di sci, favoriti e azzurri , oggi 24 febbraio, .

Sci - combinata femminile di Coppa del mondo : l’ordine di partenza a Crans Montana : Sci, combinata femminile di Coppa del mondo: saranno 4 le azzurre al cancelletto di partenza in quel di Crans Montana Sono quattro le azzurre al via nella combinata femminile di Coppa del mondo a Crans Montana. Non c’è Sofia Goggia dopo il trionfo in discesa, rivedremo in pista Federica Brignone, Marta Bassino e le due sorelle Delago, Nicol e Nadia. Si comincia alle 10.30 con la discesa, lo slalom che decreterà l’ordine ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Nuova Dehli : Marco De Nicolo si qualifica alle Olimpiadi! Fantastico podio nella carabina 3 posizioni! : Il Tiro a segno italiano lancia un fortissimo segnale di vitalità nella tappa di Coppa del Mondo di Nuova Dehli (India), a seguito di un paio di stagioni anonime susseguenti all’addio della stella Niccolò Campriani. nella carabina tre posizioni ben tre azzurri si sono qualificati per la finale, con Marco De Nicolo capace di salire sul podio e, soprattutto, agguantare l’agognata qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Per il ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : quando ritorna in gara Vanessa Ferrari? Appuntamento a Baku e Doha : date e programma : Vanessa Ferrari sta festeggiando la sua strepitosa vittoria al corpo libero in Coppa del Mondo, il trionfo in quel di Melbourne ha permesso all’azzurra di balzare in testa alla classifica di specialità e di poter inseguire con ancora più convinzione la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il cammino verso i Giochi è però ancora molto lungo e la bresciana deve ottenere altri risultati di spicco nel massimo circuito itinerante: sono ...

Atletica - Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari d'oro nel corpo libero : ... @GinnasticaIta, 24 febbraio 2019 VITTORIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Più forte di tutto, in Coppa del Mondo @Ferrarivany trionfa al corpo libero! RT e tutti a ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari balza in testa alla classifica! Passo importante verso le Olimpiadi 2020 : Vanessa Ferrari è balzata in testa alla classifica di Coppa del Mondo per quanto riguarda il corpo libero. L'azzurra ha trionfato a Melbourne portando a casa 3

Snowboard - Coppa del Mondo Secret Garden 2019 : Daniele Bagozza trionfa nel PSL! Terzo posto per Roland Fischnaller : Daniele Bagozza trionfa nel PSL di Secret Garden , Cina, e a 23 anni conquista la prima vittoria in carriera nella Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. Il gio

Classifica Coppa del Mondo snowboard femminile parallelo 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ester Ledecka resta in testa : La Coppa del Mondo femminile 2018-2019 di snowboard parallelo vedrà un’unica grande favorita, la ceca Ester Ledecka, campionessa olimpica in carica e vincitrice delle ultime tre sfere di cristallo. La fuoriclasse 23enne è pronta ad estendere il proprio dominio ed entrare ulteriormente nella storia di questa disciplina. Le sue principali rivali saranno le tedesche Selina Joerg e Ramona Hofmeister, arrivate alle spalle di Ledecka sia alle ...

Classifica Coppa del Mondo snowboard parallelo 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Roland Fischnaller balza al comando! : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboard parallelo vedrà i migliori atleti del circuito sfidarsi attraverso nove tappe, dall’Italia alla Germania, passando anche per Cina e Corea del Sud. Il detentore della sfera di cristallo è lo svizzero Nevin Galmarini, che ha conquistato anche l’oro alle ultime Olimpiadi e partirà come favorito per ripetersi. Uno dei suoi principali rivali sarà il veterano azzurro Roland Fischnaller, che a 38 anni è ancora ...