Conte rassicura | ' Nessuna manovra correttiva nè patrimoniale' Ma il governo cerca i

Conte rassicura : 'Nessuna manovra correttiva è necessaria' : Le ultime dichiarazioni dal governoi giungono dal Premier Conte che smentisce ogni rumors su eventuali 'manovre bis'. Nello specifico le sue parole tendono a rassicura re quanti temono impedimenti alla conversione del Dl 4/2019 in legge. Nonostante si parli di una quasi certa bocciatura alla manovra da parte dell'Unione Europea, per Conte é assolutamente prematuro pensare a correttivi su misure che daranno comunque i frutti solo a fine anno, a ...

Cari Conte e Tria - le vostre rassicurazioni anticrisi non servono a nulla : Davvero ci stupiamo se l’Italia è precipitata nella recessione, nonostante le imbarazzanti assicurazioni contrarie del fantasmino attacca-il-carro-dove-vuole-il capo Giovanni Tria o del credente nei miracoli di Padre Pio Giuseppe Conte , l’azzimato giovane di studio che deve giustificare con acrobazie verbali la parcella al proprio cliente gialloverde? Indubbiamente “ci sta” della ragione nel ricordare le responsabilità ministeriali pregresse per ...

Conte sfida la recessione e rassicura : 'Ci sono le premesse per un 2019 bellissimo'. Ma lo spread torna a salire - borsa in calo : Il presidente del Consiglio parla di una ripresa credibile. 'Non c'è motivo per perdere la fiducia'. Anche il ministro dell'economia Tria esprime parole rassicuranti: 'Escludo una manovra correttiva'