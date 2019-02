Come l' acqua per gli elefanti - Opinioni e recensione del film - Super Guida TV

Come fare foto sott’acqua : Se amate molto nuotare e vorreste immortalare i bei momenti usando la prestante fotocamera del vostro smartphone, allora siete capitati nella guida giusta! Nelle prossime righe vi spiegheremo nello specifico Come fare foto sott’acqua usando leggi di più...

Da “quelle dell’acqua” - all’avventura in motoslitta : la ‘Patata Squad’ di Francesca Sofia Novello sa Come divertirsi [VIDEO] : Che spasso per Francesca Sofia Novello con le sue amiche della ‘Patata Squad’ a Madonna di Campiglio Continua la vacanza a Madonna di Campiglio di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello e tutta la loro crew fatta di amici e piloti. Tante sfide e divertimento sulla neve, con le tavole da snowboard per il Dottore e la sua bella fidanzata: quest’ultima ha formato un team d’eccezione con un gruppo di amiche, la ...

Il Tempio dell'Acqua di Ocarina of Time non è difficile Come ce lo ricordavamo - editoriale : È come tornare nella tua vecchia scuola da adulto: tutto sembra più piccolo di come te lo ricordavi.The Legend of Zelda: Ocarina of Time, titolo che viene spesso annoverato nelle liste dei migliori giochi di sempre, è stato lanciato sul mercato 20 anni fa. Nonostante io abbia ricominciato il capolavoro di Nintendo più volte dopo la prima volta che l'ho completato, nel '98/'99, non mi sono mai più addentrato molto nel gioco. Questo significa che ...