Clamoroso al Chelsea | Kepa rifiuta il cambio | Sarri furioso VIDEO

(Di domenica 24 febbraio 2019) Si è giocata la finale di Carabao Cup, sono scese in campoe Manchester City, la partita non si è risolta nei 120 minuti poi i calci di rigori con il successo della squadra di Guardiola dopo gli errori di Jorginho e David Luiz. Ma èquanto successo pochi secondi prima della fine della partita. Il portieresoffre di crampi e Mauriziochiama subito il, è pronto Willy Caballero ma salta tutto per il rifiuto didi uscire dal campo. Mauriziosi dirige negli spogliatoi per poi rientrare visibilmente. Poi si va ai rigori, con il finale che condanna ancora di più il portiere. In basso ecco ilEl #Oscar va para… Mauriziode “Caballero,sa?” pic.twitter.com/4ve2jDjAOt— Jorge Ventosilla (@kokeJVL) 24 febbraio 2019L'articoloalil...