Ci sono pochi italiani in galera Davigo profeta del grillismo manettaro

Piercamillo Davigo : "In Italia in carcere ci vanno troppo pochi e le pene sono troppo lievi" : "In Italia in galera ci vanno in pochi e ci stanno poco. Crescono solo gli arrestati per mafia e per terrorismo". Piercamillo Davigo, ex protagonista di Mani Pulite e oggi membro del Consiglio Superiore della Magistratura, non ha dubbi: nel nostro Paese la giustizia non funziona perchè in troppi cas

Piercamillo Davigo : 'In Italia in carcere ci vanno troppo pochi e le pene sono troppo lievi' : 'In Italia in galera ci vanno in pochi e ci stanno poco . Crescono solo gli arrestati per mafia e per terrorismo'. Piercamillo Davigo , ex protagonista di Mani Pulite e oggi membro del Consiglio ...

Rai - Salini e Foa : «Il cambiamento non si fa da un giorno all’altro. Tre anni sono pochi. Gli ascolti? Serve la Total Audience» : Fabrizio Salini La «Rai del cambiamento» ha il volto e i propositi di Fabrizio Salini e Marcello Foa. L’Amministratore Delegato e il Presidente del servizio pubblico sono di fatto gli orchestratori della nuova musica che in molti – sulla scia delle recenti vicissitudini politiche e sociali – vorrebbero ascoltare a Viale Mazzini. I due, intervenendo ieri ad un dibattito organizzato da Parole Guerriere (iniziativa vicina ai ...

Ricerca italiana in crisi : ci sono pochi fondi e troppe paure - lo stallo attuale è preoccupante : La Ricerca scientifica in Italia sta vivendo una situazione di stallo, con i finanziamenti fermi da tempo all’1,3% del Pil, e frenata ulteriormente da paure diffuse, come quelle di ogm, sperimentazione animale e tecniche che modificano il Dna come la Crispr. A lanciare l’allarme è il ‘Rapporto ombra‘ che l’Associazione Luca Coscioni ha presentato oggi a Roma e che intende presentare alle Nazioni Unite, segnando il ...

Lady Gaga e Christan Carino si sono lasciati a pochi mesi dall'annuncio di fidanzamento : Lady Gaga e Christian Carino si sono lasciati, a riportarlo in esclusiva è il settimanale statunitense People. A rompere il silenzio sulla fine del fidanzamento tra i due è stato l'agente della cantante, dopo alcuni rumors in seguito ai Grammy Awards, in cui per la prima volta dall'inizio della loro storia Lady Gaga si era presentata senza l'ormai ex fidanzato.I fans proprio in quell'occasione hanno notato che la pop star non ha ...

NBA – Wade esalta Doncic : “passa palla come LeBron James - pochissimi sono in grado di farlo” : Dwyane Wade esalta il talento di Luka Doncic: il veterano dei Miami è rimasto fortemente sorpreso dalle abilità di passatore del giovane sloveno Il talento di Luka Doncic continua a riscuotere grande successo. La giovane stella dei Dallas Mavericks prosegue il suo cammino strepitoso all’interno della lega mantenendo 20.8 punti, 7.1 rimbalzi e 5.5 assist di media a partita. L’ex Real Madrid colleziona complimenti dopo ogni partita, molti di ...

Roma - ma quanto vale Zaniolo? I 40 milioni di Paratici ora sono pochi : Roma - Baby prodigio, bimbo d'oro, predestinato. Il giorno dopo l'exploit fenomenale di Nicolò Zaniolo in Champions League le definizioni e i superlativi si sprecano. Non si può parlare certo di ...

Lobby - in Italia ce ne sono migliaia. Ma pochissime rappresentano i cittadini più deboli : Il diritto di cui si parla è quello a essere rappresentati e a incidere sulle formazione delle leggi. Lo strumento, ormai nella retorica popolare considerato quasi diabolico, a beneficio di interessi privati: le famigerate Lobby. Conosciamo quelle che potremmo definire più leggendarie, come la Lobby dei produttori di armi, di tabacco, dei petrolieri: tutte realtà presenti in modo massiccio nel sistema politico statunitense, dove – però ...

Si filma mentre violenta bimba di 18 mesi : 10 anni di carcere. I familiari : “sono troppo pochi” : Joshua Gould, 23enne inglese, è stato trovato in possesso di un archivio con migliaia di immagini pedopornografiche. "Non c'ero con la testa" si è giustificato. La sentenza di condanna della Corte di Basildon non ha però soddisfatto i familiari delle giovanissime vittime.Continua a leggere

Darren Criss vince ai SAG Awards 2019 per ACS L’Assassinio di Gianni Versace e sulla sua etnia conferma : “sono pochi i ruoli per quelli come me” : Darren Criss vince ai SAG Awards 2019 segnando una sorta di record per chi, come lui, ha sangue filippino che gli scorre nelle vene. L'attore ed ex ugola d'oro di Glee presto sarà ricordato solo per il suo importante ruolo da protagonista in American Crime Story L'Assassinio di Gianni Versace, quell'intenso e oscuro Andrew Cunanan che è riuscito a bucare il piccolo schermo nei mesi scorsi. In queste settimane proprio questo personaggio e il ...

Bimbo caduto nel pozzo - ora si scava in orizzontale : i soccorritori sono a pochi metri : sono ore decisive per raggiungere il piccolo Julen, il Bimbo di due anni caduto in un pozzo in Spagna: i minatori, secondo...

Bambino caduto nel pozzo - ora si scava in orizzontale : i soccorritori sono a pochi metri : Ore decisive per raggiungere il piccolo Julen, il Bambino di due anni caduto in un pozzo in Spagna: i minatori, secondo...

Pochi spinelli possono alterare il cervello negli adolescenti : Sono sufficienti Pochi spinelli per alterare la struttura del cervello negli adolescenti: un anomalo incremento del volume della corteccia cerebrale in corrispondenza di aree legate alle emozioni e ...

I 30 minuti della demo di Resident Evil 2 sono troppo pochi? I giocatori hanno trovato dei modi per aggirarli : Quando Capcom ha annunciato la demo di Resident Evil 2 "1-shot" con un limite di 30 minuti, molti giocatori si sono lamentati di non aver avuto abbastanza tempo per provare l'atteso gioco.Bene, stando a quanto riportato da Eurogamer.net, risulta che i fan dello storico horror hanno trovato una soluzione facile al problema e, naturalmente, le speedrun sono già iniziate.Una volta che avrete esaurito i vostri 30 minuti su un account, potrete ...