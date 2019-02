Chiara Ferragni | il nuovo tatuaggio per Leone conquista la rete | FOTO

Chiara Ferragni - borsa di coccodrillo/Foto - gli animalisti : 'soldi sporchi di sangue' : Chiara Ferragni con la borsa di coccodrillo sui social, la rabbia degli animalisti: 'soldi sporchi de sangue di animali', Foto.

Chiara Ferragni e la borsa di coccodrillo - gli animalisti insorgono : «Hai le mani sporche di sangue» : “Chiara Ferragni ha le mani sporche del sangue di migliaia di coccodrillini”, dal sito dall’Aida (associazione italiana difesa animali e ambiente) arriva l’accusa contro Chiara Ferragni, influencer di fama mondiale e moglie del rapper Fedez, rea di aver presentato negli scorsi giorni una borsa di coccodrillo. La Ferragni infatti non terrebbe conto delle sofferenze […]

Chiara Ferragni e la borsa di coccodrillo - il web insorge : «Hai le mani sporche di sangue» : “Chiara Ferragni ha le mani sporche del sangue di migliaia di coccodrillini”, dal sito dall’Aida (associazione italiana difesa animali e ambiente) arriva l’accusa contro Chiara Ferragni, influencer di fama mondiale e moglie del rapper Fedez, rea di aver presentato negli scorsi giorni una borsa di coccodrillo. La Ferragni infatti non terrebbe conto delle sofferenze inflitte agli animali (“la signora che vive felice nel cuore di City Life a Milano ...

Chiara Ferragni e la borsa di coccodrillo - gli animalisti insorgono : «Hai le mani sporche di sangue» : ?Chiara Ferragni ha le mani sporche del sangue di migliaia di coccodrillini?, dal sito dall?Aida (associazione italiana difesa animali e ambiente) arriva l?accusa contro...

Chiara Ferragni e la borsa di coccodrillo - il web insorge : «Hai le mani sporche di sangue» : ?Chiara Ferragni ha le mani sporche del sangue di migliaia di coccodrillini?, dal sito dall?Aida (associazione italiana difesa animali e ambiente) arriva l?accusa contro...

Chiara Ferragni attaccata dagli animalisti per la borsa di coccodrillo : Chiara Ferragni nuovamente al centro di polemiche. Ora, a finire nel mirino degli utenti non è l'ostentazione di ricchezza per la sua borsa da 25mila euro, ma il materiale in cui è fatta. La moglie di Fedez ha recentemente pubblicato su Instagram alcune foto della sua nuova borsa Bikin di Hermès, in coccodrillo arancione. Gli animalsiti di Aidaa sono subito partiti all'attacco dell'influencer: "Molto probabilmente la signora Ferragni non ignora ...

Belen incontra Chiara Ferragni - si arrabbia con i fotografi e rischia di cadere : il video : Giornata movimentata per Belen Rodriguez, la quale è stata protagonista della settimana della moda milanese, dove ha avuto modo di incontrare anche Chiara Ferragni. Tuttavia l'arrivo della Rodriguez è stato piuttosto turbolento e la bella showgirl argentina ha prima litigato con alcuni paparazzi per il modo in cui scattavano le foto, dopodiché ha anche rischiato di cadere e farsi male. La Rodriguez rischia di cadere alle sfilate di moda Ma ...

Chiara Ferragni e Leone - fan al vetriolo : «Metti il botox anche a tuo figlio?». La risposta di lei spiazza tutti : Chiara Ferragni e la tenera foto con Leone. Su Leggo.it le ultime novità. Avevamo lasciato il piccolo di casa Ferragnez, di fronte a una fetta biscottata rosicchiata, utilizzata a mo'...

Chiara Ferragni e Leone - fan al vetriolo : «Metti il botox anche tuo figlio?». La risposta di lei spiazza tutti : Chiara Ferragni e la tenera foto con Leone. Su Leggo.it le ultime novità. Avevamo lasciato il piccolo di casa Ferragnez, di fronte a una fetta biscottata rosicchiata, utilizzata a mo'...

Chiara Ferragni e Leone - fan al vetriolo : «Metti il botox anche a lui?». La risposta di lei spiazza tutti : Chiara Ferragni e la tenera foto con Leone. Avevamo lasciato il piccolo di casa Ferragnez, di fronte a una fetta biscottata rosicchiata, utilizzata a mo' di torta da papà Fedez. Mamma...

Chiara Ferragni - imbarazzo Fedez per il complemese di Leone : fetta di torta dimenticata : Chiara Ferragni, Fedez e la torta per il complemese di Leone. Su Leggo.it le ultime novità. Il piccolo di casa Ferragnez oggi ha compiuto 11 mesi. Il papà, in partenza per San...

KARL LAGERFELD È MORTO/ I messaggi di cordoglio di Chiara Ferragni e della Boschi : KARL LAGERFELD è MORTO all'età di 85 anni. Numerosi i messaggi per ricordare il visionario della moda, fra cui quelli di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni - STAGE ALL'OSPEDALE DI PADOVA/ Foto : 'tanta forza per le pazienti' : CHIARA FERRAGNI star ALL'OSPEDALE di PADOVA per lo STAGE di trucco con le pazienti di Oncoematologia: 'autostima e forza per loro'.

Insulti a Chiara Ferragni : "Tipica faccia da chi non fa un c..." : Basta una semplice foto per scatenare gli hater, parola inglese per definire coloro che sui social, complice anche il gran tempo libero, non sanno cosa fare e così insultano la persona famosa di turno.