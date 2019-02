Chi è Pasquale Tridico il nuovo Presidente Inps e biografia. Intesa Governo

termometropolitico

(Di domenica 24 febbraio 2019) Chi èile cv Dovrebbe essere definitiva l’tra MoVimento 5 Stelle e Lega sul nome del prossimo. Infatti in quota M5S alla fine dovrebbe averla spuntata, nel ballottaggio con Nori, l’economistada molti indicato come il mentore della misura del reddito di cittadinanza introdotta dalcol decreto n. 4/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 gennaio.Chi è, profilo e cenni biografici Chi è? Economista e professore di Economia del lavoro e Politica economica all’Università Roma Tre. In più nella sua esperienza accademica, oltre ad essere docente di economia del lavoro, è direttore del Master in Human Development and Food Security e del master biennale in “Labour Market, Industrial ...