Chelsea | Sarri | ' Con Kepa ho chiarito È stato solo un malinteso'

Il City batte il Chelsea ai rigori. Ammutinamento Kepa : rifiuta il cambio e Sarri s'infuria Video : Il giallo del cambio del portiere, con Keba infortunato che si rifiuta di lasciare il posto a Caballero, prima del ko. Finisce male la giornata di Maurizio Sarri a Wembley, L'ex allenatore del Napoli ...

Finale coppa di Lega Chelsea-City - Sarri lascia Higuain in panchina : Clamorosa novità di formazione nel Chelsea di Maurizio Sarri che tra pochi minuti affronterà il Manchester City nella Finale di coppa di Lega. L’allenatore toscano lascia in panchina Gonzalo Higuain arrivato al Chelsea a gennaio e schiera davanti Wliian, Hazard e Pedr. Non è l’unico cambio, perché a centrocampo Ross Barkley viene preferito a Kovacevic e in difesa a sinistra gioca Emerson Palmieri. Higuain finisce in panchina. Nel ...

Chelsea - Barkley difende Sarri : 'Ha solo bisogno di tempo' : Il centrocampista del Chelsea Ross Barkley interviene in difesa di Maurizio Sarri : 'Abbiamo l'ambizione di essere una delle squadre migliori al mondo, siamo uno dei club migliori al mondo - riporta Sky Sports UK - Lo stile di gioco che l'allenatore vuole adottare non è al punto giusto ora, arriverà con il tempo. Prova a migliorare ogni giocatore. Nella sua carriera, potete vedere ...

All-in Sarri - Coppa di Lega o esonero? Ritrova Guardiola e si gioca il Chelsea : Un gesto che ha fatto discutere in Inghilterra e in poche ore ha fatto il giro del mondo. SI gioca IL Chelsea - ' Dead man walking ' , è stato battezzato da qualche giornale inglese l'ex allenatore ...

De Laurentiis : 'Napoli - più di sette con finale a Baku. Chelsea? Se Sarri resiste...' : ... sono nove anni che si gioca in Europa " ha commentato De Laurentiis in esclusiva a Sky Sport - la nostra non è una squadra timida, abbiamo un allenatore che ha vinto di tutto e di più, saprà ...