Che tempo che fa Anticipazioni e ospiti | Roberto Saviano parla dei migranti

Andrea Camilleri/ Video 'Ascoltare sempre le ragioni degli altri' - Che tempo che fa - : Andrea Camilleri si racconta in tv ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio. Parlerà di Montalbano ma anche del suo passato politico.

Maltempo : raffiChe di vento fino a 61 - 3 km/h a Firenze : Problemi per il vento oggi anche a Firenze dove in mattinata sono state registrate raffiche fino ad oltre 61,3 km orari che hanno creato qualche problema anche all’aeroporto Amerigo Vespucci dove, però, grazie anche al fatto che il vento nel corso della giornata è calato sono stati dirottati solo 3 voli in arrivo e due in partenza. Il vento è stato forte anche sulla costa Toscana ma anche qui è calato d’intensità. Il codice giallo ...

A rischio milioni di alberi nel centro-sud : maltempo e vento li distruggono perché manca la manutenzione : Gli alberi e i rami che continuano a cadere ormai da due giorni nel centro-sud sono stati abbattuti dal maltempo. Ma non solo. La mancanza di manutenzione è la vera causa di questo grave danno ambientale nelle nostre città. E’ quanto afferma la Coldiretti spiegando che il verde urbano pubblico in Italia è aumentato del 3,7% in un quinquennio ed ha raggiunto nei capoluoghi di provincia oltre 564 milioni di metri quadrati che corrispondono ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia vola in Lituania per l’ultima partita - tempo di esperimenti per SacChetti : Il cammino della Nazionale italiana di Basket verso il Mondiale 2019 si è di fatto concluso nella serata di venerdì. La formazione allenata da Meo Sacchetti ha infatti demolito l’Ungheria con il punteggio di 75-41 strappando il biglietto per la Cina, sede della prossima rassegna iridata ad inizio settembre, e rendendo del tutto ininfluente l’esito dell’incontro di domani in Lituania. La partita sarà importante soprattutto per ...

Maltempo al centro sud - raffiChe di vento a 70 all’ora : ecco dove le scuole resteranno chiuse : Da Napoli a Pozzuoli, passando per Siracusa e Sulmona: in queste città, e in altre che potrebbero aggiungersi nelle prossime ore, le scuole resterenno chiuse domani, lunedì 25 febbraio.Continua a leggere

Maltempo Campobasso - emergenza vento : anChe oggi numerosi interventi dei vigili del fuoco : A causa dell’emergenza vento, anche oggi sono stati numerosi gli interventi di messa in sicurezza eseguiti dal personale dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Campobasso e dei due distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano: oltre ad alberi o rami e tegole pericolanti, si sono registrati incendi di sterpaglie nel Comune di Campomarino. Divelta la copertura di un tetto in Via San Giorgio a Civitacampomarano: oggi il ...

Maltempo Napoli : domani lunedì 25 febbraio scuole e parchi chiusi per controlli e verifiChe : Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha presieduto, alla presenza degli assessori Clemente e Palmieri, e del Presidente della commissione protezione civile del consiglio comunale Marco Gaudini, il Comitato operativo che da circa 48 ore è riunito permanentemente per l’allerta meteo che ha causato con le forti raffiche di vento soprattutto nella giornata di sabato notevoli danni in città, fortunatamente non a persone. Nel corso della riunione ...

Chelsea - Barkley difende Sarri : 'Ha solo bisogno di tempo' : Il centrocampista del Chelsea Ross Barkley interviene in difesa di Maurizio Sarri : 'Abbiamo l'ambizione di essere una delle squadre migliori al mondo, siamo uno dei club migliori al mondo - riporta Sky Sports UK - Lo stile di gioco che l'allenatore vuole adottare non è al punto giusto ora, arriverà con il tempo. Prova a migliorare ogni giocatore. Nella sua carriera, potete vedere ...

Che tempo che fa - anticipazioni e ospiti di domenica 24 febbraio 2019 : Torna l’appuntamento con Fabio Fazio e Che tempo che fa, in onda stasera, domenica 24 febbraio 2019, su Rai1 dalle 20.35. Che tempo che fa, gli ospiti di domenica 24 febbraio 2019 In trasmissione ci saranno, tra gli altri, Roberto Saviano e Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo. Interverrà inoltre in collegamento da Londra il giornalista Marco Varvello autore del libro “Brexit Blues” che uscirà il 26 febbraio raccontando in ...

Maltempo Frosinone : “AnChe il Comune di Piglio non è stato risparmiato dalla tempesta di vento” [GALLERY] : 1/5 ...

Maltempo Sicilia - incendio sui binari : ritardi anChe di 13 ore : Circolazione ferroviaria in tilt tra Sicilia e Calabria in seguito ad un incendio divampato ieri sera nei pressi dei binari nella zona di Paola, in provincia di Cosenza. Secondo quanto riportato dal sito ViaggiaTreno di Trenitalia, alcuni convogli, diretti a Roma Termini e Milano Centrale, hanno accumulato ritardi fino a 13 ore. Problemi anche in Sicilia, dove dalle 3 e’ sospesa la circolazione tra Siracusa e Augusta, sulla ...

Maltempo : incendio sui binari in Calabria - ritardi treni anChe di 13 ore : Circolazione ferroviaria in tilt tra Sicilia e Calabria in seguito ad un incendio divampato ieri sera nei pressi dei binari nella zona di Paola, in provincia di Cosenza. Secondo quanto riportato dal ...

Maltempo - incendio sui binari : treni con ritardi anChe di 13 ore : Maltempo, incendio sui binari: treni con ritardi anche di 13 ore Il rogo è divampato nella zona di Paola, in provincia di Cosenza, provocando inevitabili disagi alla circolazione ferroviaria. Problemi anche in Sicilia, dove è sospesa la linea tra Siracusa e Augusta per dei rami caduti sui binari Parole chiave: ...

Che tempo che fa 24 febbraio 2019 : ospiti Camilleri - Saviano e Teocoli : Per la politica e attualità torna ospite Roberto Saviano autore del film di denuncia La Paranza dei Bambini. In trasmissione anche Antonio Tajani , Presidente del Parlamento Europeo. Interverrà ...