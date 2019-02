Apple si prepara a lanciare una Carta di credito? : Apple è al lavoro per cercare di dipendere meno dalle vendite dell'iPhone. Il mercato degli smartphone è in saturazione e la crescita della Mela non può più essere legata a doppio filo al suo prodotto di punta. Proprio per questo l'azienda guidata da Tim Cook è alla vigilia di uno degli eventi potenzialmente più importanti della sua storia recente, quello in cui dovrebbe lanciare un vero e proprio ...

Sta per arrivare la prima Carta di credito di Apple : Che Apple stia pensando di iniziare a puntare più forte su settori diversi da quelli della vendita di hardware non è un mistero. Del resto ormai da qualche mese il ritornello è sempre lo stesso: le vendite di iPhone rallentano e i ricavi relativi ai servizi offerti dal gruppo aumentano. Stupisce solo un po’ dunque l’indiscrezione – riportata dal Wall Street Journal – secondo la quale Apple starebbe lavorando con Goldman Sachs per ...

Carta di credito online gratis : come richiederla e quando è inclusa : Carta di credito online gratis: come richiederla e quando è inclusa Richiesta Carta di credito online, come si fa La Carta di credito è uno strumento divenuto ormai indispensabile nel quotidiano; tra l’ altro, le varie tipologie e tariffe offerte dai vari istituti permettono a chiunque di averne una. Insomma, è facile ottenerla, anche a basso costo, se non gratis. Inoltre, approfondendo il tema, non è così difficile trovare la più adatta alle ...

Carta di credito senza conto corrente e gratuita a febbraio 2019 - le migliori : Carta di credito senza conto corrente e gratuita a febbraio 2019, le migliori Nella maggior parte dei casi la scelta di una Carta di credito è subordinata alla scelta di un conto corrente. In pratica, si sceglie che tipo di conto corrente aprire, quindi, ci si limita ad accettare la Carta di credito proposta dalla banca presso cui si apre. D’altra parte, ci sono delle alternative. Carta di credito: cosa considerare nella scelta? La ...

Carta Reddito di cittadinanza : data accredito e importo massimo prelievo : Carta Reddito di cittadinanza: data accredito e importo massimo prelievo Carta RdC 2019: come prelevare alle Poste La Carta Reddito di cittadinanza e l’applicazione da utilizzare su smartphone e tablet saranno i due strumenti-ponte che dovranno utilizzare i beneficiari della misura. Il testo definitivo del Decreto che contiene Quota 100 e Reddito di cittadinanza ha infatti schiarito lo scenario da alcuni dubbi e questioni sollevati prima ...

Carta di debito - credito e Bancomat : costo a confronto e differenza funzioni : Carta di debito, credito e Bancomat: costo a confronto e differenza funzioni Carta credito e debito al Bancomat Nell’ articolo cercheremo di fare chiarezza sulla distinzione tra vari strumenti di pagamento. Perché talvolta tra Carta di debito, Carta di credito e termini come Bancomat si crea una certa confusione. Intanto c’è da dire che l’ orientamento degli ultimi anni, anche del legislatore, predilige strumenti che consentono la ...

Carta Reddito di cittadinanza : data accredito e importo massimo prelievo : Carta Reddito di cittadinanza: data accredito e importo massimo prelievo La Carta Reddito di cittadinanza e l’applicazione da utilizzare su smartphone e tablet saranno i due strumenti ponti che dovranno utilizzare i beneficiari della misura. Il testo definitivo del Decreto che contiene Quota 100 e Reddito di cittadinanza ha infatti schiarito lo scenario da alcuni dubbi e questioni sollevati prima delle feste. Come ormai è noto i soldi ...

Conto corrente e Carta di credito : truffa vishing - come azzerano il saldo : Conto corrente e carta di credito: truffa vishing, come azzerano il saldo vishing Conto corrente, come funziona la truffa Non solo phishing, anche il vishing tra le minacce riguardanti i propri conti correnti a cui prestare molta attenzione. Alla fine, le due modalità di truffa sono molto simili tra loro. Il vishing è tutto sommato più “ antico” e più semplice del phishing; d’ altra parte, potrebbe essere considerato anche più ...

Consigli a Trump con la Carta di credito : ... gli emettitori di carte di credito, per entrare nel circuito dei pagamenti più grande del mondo. Mastercard e Visa cercano di entrare in Cina da più di un decennio, e dal punto di vista legale ne ...

bollo resoconto Carta credito : La mia è più che altro una curiosità. Come mai nessuna associazione , e in subordine nessuna parte politica, si è mossa per chiedere l'abrograzione del balzello messo dal governo Monti sulle rendicontazioni mensili della carta di credito superiori a 77,47? All'epoca, in piena emergenza finanziaria, ...

Come togliere la Carta di credito dalla PS4 : Dopo aver effettuato un acquisto sul PlayStation Store, adesso vorreste rimuovere il metodo di pagamento utilizzato. In questa guida di oggi vi spiegheremo nel particolare Come togliere la carta di credito dalla PS4 qualora aveste leggi di più...