Cancelo Juventus | la verità di Allegri sull’esterno portoghese

Juventus - il probabile undici contro il Bologna : Pjanic riposa - Cancelo titolare : Ieri nel tardo pomeriggio, la Juventus è partita in treno da Torino per raggiungere Bologna. I bianconeri sono arrivati in Emilia Romagna verso l'ora di cena e poi si sono immediatamente spostati in hotel. Massimiliano Allegri per il match di oggi è orientato ad un cambio di modulo e probabilmente passerà ad un 4-4-2 che però potrebbe trasformarsi anche in 3-4-3. Infatti, il tecnico livornese ha alcune assenze e per questo motivo ha preferito ...

Bologna-Juventus - Allegri : "Gioca Cancelo. Gesto Bonucci? Dico che…" : BOLOGNA JUVENTUS Allegri- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, ha colto l'occasione per sottolineare il suo punto di vista sul prossimo match contro il Bologna, analizzando anche il match di ritorno contro l'Atletico Madrid. Occhio anche alle novità di formazione contro gli emiliani. Confermata la presenza dal primo minuto di Perin, così come quella di

Juventus - contro il Bologna possibili cambi : Bernardeschi e Cancelo potrebbero giocare : La Juventus vuole lasciarsi alle spalle la sfida contro l'Atletico Madrid e il modo migliore per farlo è tornare in campo quanto prima. I bianconeri già domenica saranno di scena al Dall'Ara per affrontare il Bologna. Per arrivare al meglio a questa sfida la Juve si è ritrovata alla Continassa per allenarsi. Massimiliano Allegri per il match di domenica sta pensando di fare qualche cambio di formazione, probabilmente le novità principali ...

Bologna-Juventus - gioca Cancelo : rivolta social dei tifosi : BOLOGNA JUVENTUS- Dopo il ko contro l'Atletico Madrid, la Juventus si prepara al match di campionato contro il Bologna. Sfida del Dall'Ara piuttosto complicato specialmente dal punto di vista psicologico dopo la brutta prestazione del Wanda Metropolitano. Allegri sarebbe pronto a mettere in atto diverse novità. In porta sarà confermato Szczesny, il quale sarà preferito

Bologna-Juventus probabili formazioni : Cancelo dal 1' - fuori Dybala : BOLOGNA JUVENTUS probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d'inizio del match del Dall'Ara tra Bologna e Juventus, match valido per la 25^ giornata di Serie A. Bianconeri chiamati alla prova del nove per cercare di riscattare subito la brutta prestazione contro l'Atletico Madrid. Una netta sconfitta per 2-0, la quale complica in maniera netta

Atletico Madrid-Juventus - fuori Cancelo per De Sciglio : insorgono i tifosi : Cancelo DE Sciglio- Un'esclusione a sorpresa da parte di Cancelo in favore di De Sciglio. Una mossa che ha fatto imbufalire tantissimi tifosi della Juventus sui social network, i quali hanno puntato il dito contro Allegri per la scelta iniziale contro l'Atletico Madrid. Un'accusa totale da parte dei supporters bianconeri. C'è chi scrive: "Non si

Lirola : 'Juventus - studio Cancelo. Rogerio vuole diventare Marcelo' : SASSUOLO - La foto del profilo WhatsApp dice tutto. Sono passati 144 giorni dalla sfida dello Stadium di settembre, ma Pol Lirola sul cellulare ha ancora l'immagine di lui che contrasta Cristiano ...

Atalanta-Juventus 3-0 - le pagelle : Cancelo apre alla Dea : BERGAMO - Ecco le pagelle di Atalanta e Juventus dopo il successo dei nerazzurri di Gasperini per 3-0 nei quarti di finale di Coppa Italia . ATALANTA BERISHA 6 Approfitta di una Juve affetta da ...

Juventus - in Tim Cup rientra Cancelo : il possibile undici anti Atalanta : Quello di oggi è stato un pomeriggio di lavoro per la Juventus che si è allenata in vista del match di domani sera contro l'Atalanta. Nella seduta odierna i bianconeri hanno fatto le ultime prove tattiche in vista della Coppa Italia. I dubbi del tecnico livornese sono soprattutto a centrocampo e in attacco. Per la partita di mercoledì sera la Juve ritrova due pedine importanti visto che nell'elenco dei convocati sono rientrati Miralem Pjanic e ...

Juventus batte Lazio in rimonta 1-2 con goal di Cancelo e Ronaldo : Lazio-Juventus è stato è il posticipo della ventunesima giornata di Serie A, giocata domenica sera alle ore 20:30. I bianconeri hanno vinto per 2-1 al termine di un match molto combattuto fino alla fine....Continua a leggere

Juventus - super Cancelo in rialzo : ora vale 60 milioni : Durante l'intervista, confidò che il calcio italiano era l'ideale per lui e che la Juventus era il club giusto per provare e vincere trofei e diventare il terzino destro più forte al mondo. Ad oggi, ...

VIDEO Lazio-Juventus 1-2 : gli highlights e i gol della partita. Vecchia Signora cinica con Cancelo e Cristiano Ronaldo : I gol di Joao Cancelo e Cristiano Ronaldo permettono alla Juventus di rimontare la Lazio e di portarsi a +11 sul Napoli. All’Olimpico la squadra di Massimiliano Allegri soffre tanto e va in svantaggio, ma ha la forza di reagire ed il rigore di CR7 vale più di metà Scudetto. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Lazio-Juventus 1-2. VIDEO highlights Lazio-Juventus 1-2: Clicca qui per mettere ...

Lazio-Juventus 1-2 - le pagelle : Cancelo riapre il match - CR7 lo finisce : Vittoria sofferta quanto importante per la Juventus allo Stadio Olimpico di Roma. La Lazio domina per oltre un'ora di gara, va in vantaggio, ma non concretizza quanto potrebbe e subisce rimonta e sorpasso finale dei bianconeri. I biancocelesti iniziano la partita alla grande con ottime azioni e diverse conclusioni fermate da uno straordinario Szczesny. Il dominio della squadra di casa continua fino alla fine del primo tempo con varie iniziative ...

Lazio-Juventus 1-2 - L'aquila vola ma sbatte contro Cancelo : che beffa : La Juventus vince 2 a 1 contro la Lazio nel match della 21giornata di Serie A. La partita è vivace anche grazie ad un buon atteggiamento dei capitolini che passano nella ripresa con un autorete di ...