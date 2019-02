Brexit | senza accordo impatto dei dazi sull’export dell’Italia da 1 | 3 miliardi

Brexit - Hammond : 'Uscita senza accordo calamità reciproca' : Una Brexit senza accordo sarebbe una "calamità reciproca" per il Regno Unito e per l'Unione europea che infliggerebbe un duro colpo all'economia britannica: lo ha detto ieri sera il cancelliere dello Scacchiere Philip Hammond. Parlando alla cena annuale dell'associazione delle aziende manifatturiere britanniche, Make UK,, riportano i ...

Brexit : Conte sente May - evitare recesso senza accordo : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto un colloquio telefonico con la premier britannica, Theresa May per discutere dei recenti sviluppi sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea (Brexit) e delle ultime iniziative britanniche sulle quali la Premier britannica ha fornito un utile aggiornamento. Il Presidente Conte ha confermato l'esigenza che l'uscita del Regno Unito dall'Ue avvenga nei termini ...

Brexit : Bruxelles rimbalza May - senza soluzione interna inevitabile uscita no-deal : A 50 giorni dalla data fatidica del 'divorzio', malgrado il rischio di un'uscita caotica che potrebbe avere conseguenze devastanti per l'economia britannica, gli incontri di May con i presidenti ...

Brexit : Tusk - inferno per chi l'ha promossa senza piano : Penso che gli avvenimenti a Londra e l'instabilità della politica britannica delle ultime settimane dimostrino esattamente perché abbiamo bisogno di una garanzia legale". Così il premier irlandese ...

Donald Tusk sulla Brexit : «All'inferno c'è un posto per chi l'ha promossa senza un piano». E Londra si infuria : ... che contiene l'enunciazione del backstop , mentre sarebbero aperti a discutere del contenuto della dichiarazione politica sulla futura relazione Londra-Ue, che accompagna l'accordo. «Oggi il nostro ...

Brexit - Donald Tusk : "Inferno chi l'ha proposta senza avere soluzioni" - irritazione del governo May : Il 29 marzo si avvicina, ma Londra e Bruxelles sembrano sempre più lontane. Lo spettro del no deal, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea senza accordo, non accenna ad allontanarsi. Donald Tusk - che oggi ha incontrato il premier irlandese, Leo Varadkar, a Bruxelles - ha riservato una stoccata al governo britannico: "Mi chiedo a cosa assomigli quel posto all'inferno per coloro che hanno promosso la Brexit senza nemmeno avere la ...

Tusk : "Non ci sono margini per evitare Brexit - prepariamoci al fiasco" | Ed evoca l'inferno per chi l'ha promossa senza un piano : "I 27non fanno alcuna nuova offerta. L'intesa non è aperta per unnuovo negoziato. Spero che domani da May ascolteremo unaproposta realistica su come mettere fine all'impasse" ha detto il presidente del Consiglio europeonella sua dichiarazione congiunta col premierirlandese Leo Varadkar.

Brexit - Donald Tusk : 'Inferno per chi l'ha promossa senza piano' - : Il duro attacco del presidente del Consiglio europeo: "Dai 27 dell'Ue non ci saranno nuove offerte, attendiamo nuova proposta realistica da May". Domani la premier britannica sarà a Bruxelles per ...

Brexit senza accordo : pronto il piano per salvare la Regina in caso di tensioni : Più passano i giorni, più si avvicina il 29 marzo. Ovvero il giorno in cui scadranno i due anni dall'attivazione dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona: entro quella data, il Regno Unito dovrà uscire dall'Unione Europea. Con o senza accordo. Il parlamento di Westminster ha bocciato qualche settimana fa il faticoso compromesso trovato dalla premier May con l'UE. Da quel momento, le possibilità di un no deal (ovvero un’uscita dall’Unione senza ...

Brexit - 'SENZA ACCORDO ALLARME CIBO'/ No deal - scenario da incubo : 'Rischio scaffali vuoti nei supermercati' : BREXIT, lo spettro del no deal incombe: rischio scaffali vuoti nei supermercati ed emergenza cibo nel Regno Unito. Theresa May si ripresenta in Parlamento..

Brexit - allarme cibo in caso di mancato accordo : 'Scaffali vuoti senza intesa' : Il teatrino della Brexit riapre il sipario domani alla Camera dei Comuni, con le stesse battute e gli stessi attori in cartellone. A partire da Theresa May, impegnata a destreggiarsi ora fra l'opzione ...

Brexit - Paul Mason : “Il Parlamento toglierà di fatto al governo il controllo - una crisi costituzionale senza precedenti” : Paul Mason, giornalista e saggista, è uno dei più influenti intellettuali di sinistra britannici. Di estrazione popolare, nel febbraio 2016 ha lasciato il ruolo di caporedattore economia di Channel 4 per essere libero dagli obblighi di imparzialità giornalistica. Influente attivista del Labour di Corbyn, si definisce un social-democratico radicale. Cosa c’è alle radici di Brexit? Il Regno Unito ha sempre avuto una relazione molto distaccata con ...