Brexit | May | si vota entro il 12 marzo Rischio rottura nel governo

Brexit - May : 'Il voto del referendum non va deluso' : L'esito del referendum sulla Brexit non va deluso e il governo deve mantenere un focus "assoluto" per consegnare al Paese l'uscita dall'Unione europea: lo ha detto ieri sera a Oxford la premier ...

Brexit - verso rivolta in governo May contro “no deal”. Cresce ribellione nei partiti. Ma Bruxelles è scettica : Theresa May affrontera' la settimana prossima la piu' grande rivolta nel suo Gabinetto da quando e' entrata a Downing Street: fino a 25 membri del suo governo sono pronti a votare un rinvio della Brexit se la premier britannica non si decidera' ad escludere un'uscita del Regno dalla Ue senza un accordo ('no deal') con Bruxelles. I conservatori ribelli ritengono che ora ci sia un numero sufficiente di parlamentari ai Comuni per far passare un ...

Brexit : 'verso rivolta in governo May' : ROMA, 22 FEB - Theresa May affronterà la settimana prossima la più grande rivolta nel suo Gabinetto da quando è entrata a Downing Street: fino a 25 membri del suo governo sono pronti a votare un ...

Brexit - fonti Ue : May chiederà a Bruxelles di posticipare di tre mesi data divorzio : Odissea Brexit: l'Ue prevede che la premier britannica Theresa May chiederà di posticipare di tre mesi la data in cui il divorzio effettivo del Regno Unito dall'Unione europea si dovrebbe ...

Brexit - Corbyn a Bruxelles 'May ostaggio del suo partito - sono qui perché il mio piano è il migliore' : ... oltre il quale c'è il No Deal, che secondo la maggioranza di economisti ed esperti potrebbe provocare conseguenze gravissime all'economia britannica, a quella europea e potrebbe far tornare il ...

Brexit - Corbyn a May : "Negozi un'unione doganale con l'Ue - rischiamo il No Deal"" : ... non puntiamo su un'uscita senza accordo', per i danni che potrebbe fare 'all'industria manifatturiera, al settore alimentare' e ad altri settori dell'economia. 'Abbiamo presentato quello che ...

Brexit - Juncker "no deal vicino"/ Ue "no ottimismo" su piani May : sfascio Westminster : Brexit, per Juncker 'no deal più vicino, non sono ottimista'. Scetticismo in Ue sui piani May, caos Labour dopo scissione anti-Corbyn: Westminster ko

Brexit - colloqui costruttivi tra May e Juncker ma Fitch lancia allarme : Progressi nei negoziati con l'Unione Europea per organizzare la Brexit ma ancora nessuna soluzione. È questo il bilancio dell'incontro di ieri sera, durato circa un'ora e mezza, tra la premier ...

Tre deputate Tory contrarie alla Brexit abbandonano May. Oggi l'incontro con Juncker : Theresa May si appresta a incontrare, per l'ennesima volta, Jean Claude Juncker. La data stabilita per la Brexit si avvicina, ma tra Londra e Bruxelles non c'è alcun accordo definito. Per la premier britannica, intanto, perde pezzi del suo partito. Tre deputate Tory pro-Remain - contrarie, cioè, all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea - le hanno voltato le spalle: Anna Soubry, Sarah Wollaston e Heidi Allen hanno ...

May in missione a Bruxelles per l'intesa su Brexit. Mentre i Tory la abbandonano : Intanto è intervenuto il cancelliere dello Scacchiere Philippe Hammond secondo cui una Brexit senza accordo sarebbe una 'calamità reciproca' per Londra e per l'Ue, con un duro colpo all'economia ...

Brexit - addio al Partito Conservatore di Theresa May da parte di tre deputate : addio al Partito Conservatore di Theresa May da parte di tre deputate ribelli pro-Remain, Anna Soubry, Sarah Wollaston e Heidi Allen. Il terzetto ha annunciato l'adesione al Gruppo Indipendente ...

Brexit no deal o accordo in extremis - May da Juncker : Non conviene di sicuro all'economia d'oltremanica, come ammette uno dei colleghi di Gove più moderati e vicini alla City, il titolare delle Attività Produttive Greg Clark, parlando ai Comuni di una ...

May ha cambiato strategia su Brexit : Oggi incontrerà nuovamente Juncker a Bruxelles e chiederà nuove e più concrete rassicurazioni sul "backstop", rinunciando però a metterlo in discussione

Domani la prima ministra britannica Theresa May tornerà a Bruxelles per provare ad ottenere delle concessioni sull’accordo su Brexit : La prima ministra del Regno Unito, Theresa May, tornerà mercoledì a Bruxelles per provare a rinegoziare l’accordo sull’uscita del paese dall’Unione Europea e ottenere delle concessioni per poter concluderne un nuovo prima della data ufficiale di Brexit, il 29 marzo