Brexit, May promette voto il 12 marzo

Sulla"non ci sarà unsignificativo in Parlamento questa settimana ma ci assicureremo che la votazione sulla mia proposta per lasciare l'Ue si svolga il 12". Lo avrebbe dichiarato la premier britannica Theresa May nel suo viaggio verso l'Egitto per il summit tra Ue e Lega Araba. "Proseguono colloqui positivi" con Bruxelles, ha detto,"il divorzio entro 29è alla nostra portata", ha assicurato. "Ci stiamo preparando a sostenere un secondo referendum" ha annunciato il numero due dei laburisti Tom Watson.(Di domenica 24 febbraio 2019)