Bologna-Juventus in TV o in streaming

Pagelle Bologna-Juventus - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle BOLOGNA JUVENTUS – Sinisa Mihajlovic aveva messo in programma il rilancio di Rodrigo Palacio dopo la squalifica che lo ha costretto a saltare Roma-Bologna ma l’argentino è stato bloccato da un altro problema muscolare e non è a disposizione. Nel 4-2-3-1 rossoblù due ballottaggi. In difesa rientrano Lyanco e Gonzalez con il primo favorito […] L'articolo Pagelle Bologna-Juventus, highlights e tabellino del match – VIDEO ...

Bologna-Juventus - la probabile formazione dei bianconeri : Ronaldo del quale Allegri ha parlato oggi in questi termini: "Il suo ruolo nello spogliatoio è sempre quello di miglior giocatore al mondo che trasmette serenità. L'altra sera ha fatto una delle ...

Juventus - niente riposo per CR7 : tra i cambi di formazione contro il Bologna c'è Perin : La Juventus, questo pomeriggio, si è allenata per preparare la partita di domani contro il Bologna. Massimiliano Allegri, nel corso della seduta di quest'oggi, ha dovuto sciogliere diversi dubbi di formazione. Per la partita di domani, il tecnico livornese ha recuperato Miralem Pjanic che è stato regolarmente convocato. Infatti, nella conferenza stampa di stamattina, Allegri aveva svelato che Pjanic non era al meglio e che avrebbe dovuto ...

Juventus - i 20 convocati di Allegri per il Bologna : Pjanic c'è : TORINO - Dopo le dichiarazioni di oggi in conferenza stampa di Allegri era tutt'altro che scontato. Scorrendo la lista dei convocati della Juventus per la gara di domani con il Bologna la buona ...

Bologna-Juventus - Mihajlovic minimizza la forza dei bianconeri : “ho più paura di mia moglie” : Sinisa Mihajlovic protagonista della conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Juventus: l’allenatore rossoblù svela la sua paura più grande Il programma della 25ª giornata di Serie A comprende anche il match tra Bologna e Juventus. Alla vigilia della sfida tra i rossoblù e la squadra prima in classifica, Sinisa Mihajlovic si è reso protagonista di una conferenza stampa divertente. “La Juve è la squadra più forte d’Italia e tra ...

Bologna-Juventus - Mihajlovic : 'I bianconeri? Temo solo mia moglie - nessuno è imbattibile' : Di fronte ci sarà una Juventus ferita e vogliosa di riscatto, ma che troverà un Bologna che dal suo arrivo ha notevolmente migliorato risultati e prestazioni. Sinisa Mihajlovic , allenatore rossoblù, ...

Bologna - Mihajlovic : 'Dobbiamo crederci - la Juventus è battibile' : Mihajlovic ci crede e sprona i suoi in vista della gara contro la Juventus. I bianconeri sono feriri dalla sconfitta in Champions contro l'Atletico e il Bologna può approfittarne. Senza Palacio, ...

Serie A - Bologna-Juventus del 24 febbraio visibile in streaming su Sky Go : Bologna-Juventus, partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport alle ore 15 di domani 24 febbraio. Gli appassionati che vorranno guardare la partita in modalità streaming potranno utilizzare il servizio Sky Go. La Juve cerca il riscatto Bologna-Juventus, prima della sconfitta in Champions con l'Atletico Madrid, poteva essere considerata poco più di una gara di 'ordinaria ...

Bologna-Juventus - probabili formazioni : domani possibile panchina per Cristiano Ronaldo : La Juventus, attualmente prima in campionato con 13 punti di vantaggio sulla seconda (il Napoli), domani sarà chiamata a riscattarsi dopo la sconfitta di mercoledì con l'Atletico. Contro i bianconeri ci sarà un Bologna determinato a strappare almeno un punto agli avversari, considerata la precaria posizione occupata in classifica: i rossoblù sono infatti diciottesimi. Juventus: Ronaldo forse in panchina Sono diversi gli indisponibili tra i ...

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Juventus - non sei imbattibile» : E' uno dei migliori al mondo, hanno fatto un salto di qualità in campo e come immagine. Sansone ? Non è al top, viene da un infortunio e spero che domani faccia una gran partita. Edera ? Ha fatto ...

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Non partiamo sconfitti con la Juventus» : Bologna - "Abbiamo un solo modo di giocare, a prescindere dall'avversario. Cerchiamo di giocare coi nostri principi come abbiamo fatto in queste partite, affrontiamo una delle squadre più forti d'...

Bologna-Juventus - Allegri : “Gioca Cancelo. Gesto Bonucci? Dico che…” : BOLOGNA JUVENTUS Allegri- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul prossimo match contro il Bologna, analizzando anche il match di ritorno contro l’Atletico Madrid. Occhio anche alle novità di formazione contro gli emiliani. Confermata la presenza dal primo minuto di Perin, così come quella di […] L'articolo Bologna-Juventus, Allegri: “Gioca ...