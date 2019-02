Bologna-Juventus | diretta streaming | formazioni e cronaca in tempo reale RISULTATO FINALE

VIDEO Bologna-Juventus 0-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Dybala entra e decide : Paulo Dybala entra e decide la partita tra Bologna e Juventus valida per la 25ma giornata della Serie A di calcio: l’argentino fa il suo ingresso in campo al 59′ al posto di Alex Sandro e al 67′ va in gol scaraventando in rete un pallone vagante in area felsinea. Di seguito le azioni salienti del match. GLI Highlights DI Bologna-Juventus 0-1 IL GOL DECISIVO SIGLATO DA Dybala ?????? ???????? : ??????? 0 × 1 ...

Pagelle Bologna-Juventus 0-1 : super Dybala - flop Ronaldo : Pagelle BOLOGNA JUVENTUS – Finisce 1-0 in favore della Juventus la sfida del Dall’Ara tra i bianconeri e il Bologna. Padroni di casa ben organizzati e abili ad ingabbiare la fase offensiva degli uomini di Allegri. Decide un gol di Dybala, subentrato dalla panchina al posto di Matuidi. La Juve conquista i tre punti e […] More

Juventus - Dybala stende il Bologna e cancella le scorie dell’Atletico : difesa e centrocampo faticano senza titolari : La Juventus passa di misura a Bologna grazie al gol di Dybala. cancellate le scorie della sconfitta di Champions League, ma difesa e centrocampo continuano a non convincere senza i titolari Un solo gol e tre punti, la Juventus passa di misura al Dall’Ara di Bologna firmando la 22ª vittoria in campionato, la terza consecutiva, la 4ª nelle ultime 5. Porta inviolata per la miglior difesa del campionato, un gol in più per il miglior attacco. ...

Serie A - la Juventus passa a Bologna : 17.00 Nella 25.ma giornata di A, la capolista Juventus vince a Bologna con gol di Dybala e va provvisoriamente a +16 sul Napoli. Pareggi sugli altri campi. Bologna-Juventus 0-1 CHIEVO-GENOA 0-0 SASSUOLO-SPAL 1-1 PARMA-NAPOLI ore 18 FIORENTINA-INTER ore 20.30 MILAN-EMPOLI 3-0 (venerdì) TORINO-ATALANTA 2-0 (ieri) FROSINONE-ROMA 2-3 (ieri) SAMPDORIA-CAGLIARI 1-0 (12.30) LAZIO-UDINESE ...

Bologna-Juventus 0-1 gol Dybala : la sblocca la Joya-VIDEO- : GOL Dybala- Smaltire la brutta prestazione del Wanda Metropolitano, questo il primo obiettivo per Massimiliano Allegri che modificherà qualcosa nell’assetto tattico bianconero rispetto alla sfida di Madrid. Riscattare la sconfitta in Champions League per mettere un seria ipoteca sul successo finale in campionato. Leader del campionato italiano la Juventus, che in Italia è letteralmente la schiacciasassi, ma […] More

Bologna-Juventus : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (0-1) : Bologna-Juventus: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (0-1) Bologna-Juventus: secondo tempo 72′ Occasione Juve: cross dalla destra di Cristiano Ronaldo e colpo di testa di Mandzukic verso la porta. Skorupski fa suo il pallone. 72′ La partita adesso si è accesa dopo il gol della Juve, con le due squadre che si allungano e si affrontano a viso aperto. 67′ GOOOOOOOOOOOOOOL! IL VANTAGGIO DELLA ...

Pagelle Bologna-Juventus 0-0 - 1° tempo : male CR7 - bene Bernardeschi : Pagelle BOLOGNA JUVENTUS- Finisce 0-0 il primo tempo del Dall’Ara tra Bologna e Juventus. Bianconeri lenti, macchinosi e sostanzialmente privi di idee. Padroni di casa vicinissimi al gol almeno in tre occasioni, prima con Santander, poi con Sansone, poi nuovamente con Santander. Bianconeri irriconoscibili e mal organizzati tra i reparti. Servirà una Juventus totalmente diversa […] More

Bologna-Juventus - Paratici : 'Abituati alla pressione - ce la mettiamo da soli' : Questo il messaggio di Paratici su Sky Sport, intervistato prima della partita contro il Bologna al Dall'Ara. Il ds bianconero ha trattato vari temi. "Serie A poco allenante? Serve coerenza" Così ...

Bologna-Juventus : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (0-0) : Bologna-Juventus: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (0-0) Bologna-Juventus: primo tempo 10′ Dopo un inizio scoppiettante le Juventus ha preso le misure e sta alzando il baricentro alla ricerca del gol. 6′ Giallo per Pulgar: intervento su Cristiano Ronaldo che gli costa il cartellino. Era diffidato e salterà il prossimo incontro con l’Udinese. 3′ Prima occasione per il Bologna: cross ...

Risultati Serie A diretta live - la classifica : la Juventus sul campo del Bologna : Risultati Serie A diretta live – Dopo il successo della Sampdoria contro il Cagliari nel lunch match della domenica grazie ad un gol di Fabio Quagliarella continua il programma valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante ed in grado di dare indicazioni per il proseguo del torneo. Dopo la brutta sconfitta in Champions League contro l’Atletico Madrid torna in campo la Juventus, i bianconeri in ...

Live Bologna-Juventus 0-0 Allegri vuol dimenticare la Champions : Bologna e Juventus si affrontano questo pomeriggio in quella che è una classicissima del calcio italiano: i feslinei hanno accusato una battuta d'arresto nel posticipo di lunedì...

Diretta Bologna-Juventus ore 15 : dove vederla in tv - formazioni ufficiali : ARBITRO : Calvarese di Teramo TV: Sky Sport Serie A e Sky Sport 252 La classifica di Serie A Risultati e calendario Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Bologna-Juventus : sorpresa firmata Allegri - novità dal 1' : BOLOGNA JUVENTUS- Pochi minuti al calcio d’inizio della sfida del Dall’Ara tra Bologna e Juventus. Come riportato nelle ultime ore, Allegri si affiderà al 4-4-2. In porta spazio alla novità Perin, il quale prenderà il posto di Szczensy. Mossa a sorpresa dell’ultim’ora: De Sciglio potrebbe essere preferito a Caceres nel ruolo di terzino destro. Bonucci […] More