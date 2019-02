Bologna-Juventus | Allegri | ' Atletico? Sono ottimista | servirà un' adrenalina pazzesca'

Bologna-Juventus - le pagelle : Dybala e Perin i migliori. CR7 giù di tono : Queste le pagelle della Juventus. Perin 7 Parata decisiva su Sansone nel recupero, per il resto qualche brivido sulle conclusioni, fuori, di Santander, Sansone e Edera nel primo tempo. De Sciglio 5,5 ...

Bologna Juventus 0-1 - Allegri nel post gara : “Scorie dopo Atletico” : Bologna Juventus 0-1, Allegri salva il risultato – Era importante ricominciare con una vittoria dopo il ko incassato in Champions League. La Juventus riesce nel suo compito di tornare ai 3 punti confermando la sua leadership in Serie A, la vittoria di Bologna però non inganni: ok il risultato, ma la prestazione della squadra non […] L'articolo Bologna Juventus 0-1, Allegri nel post gara: “Scorie dopo Atletico” proviene da ...

La Juventus passa con Dybala a Bologna : +16 sul Napoli e scudetto ipotecato : Dybala c'è, la Juve non ancora. Basta un guizzo dell'attaccante argentino per superare il Bologna e volare a +16 sul Napoli in campionato, ma la strada verso la possibile rimonta in Champions League ...

La Juventus passa a Bologna con Dybala : 0-1 e più 16 sul Napoli : La Juventus di Massimiliano Allegri torna a vincere contro il Bologna dopo la batosta subita in Champions League e lo fa grazie ad un gol di Paulo Dybala, entrato nella ripresa al posto di Alex Sandro.

Bologna-Juventus 0-1 : Dybala fa tornare il sorriso ai bianconeri : BOLOGNA - Torna il sorriso in casa Juventus dopo la cocente delusione di Madrid in Champions League. I bianconeri tornano alla vittoria in campionato, la numero 22 su 25 partite, uno score da record ...

Risultati Serie A 25ª Giornata – Juventus di misura a Bologna : pari per Sassuolo e Chievo : La Juventus vince a Bologna di misura, doppio pareggio in Chievo-Genoa e Sassuolo-Spal: i Risultati delle partite del pomeriggio della 25ª Giornata di Serie A Dopo la vittoria della Sampdoria sul Cagliari nel lunch match, arrivata grazie al calcio di rigore di Quagliarella, il pomeriggio di Serie A prosegue con altri 3 incontri molto combattuti. Solo 3 gol, ma verdetti importanti nelle gare pomeridiane della 25ª Giornata di Serie A. ...

Calcio - Serie A 2019 : Juventus di misura a Bologna grazie a Dybala - Quagliarella colpisce ancora con la Sampdoria : Quattro gli incontri che si sono disputati, fino ad ora, nella domenica dedicata al 25° turno del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio. Andiamo ad illustrarvi i riscontri maturati sui rettangoli verdi. A Marassi è un penalty del solito Fabio Quagliarella a togliere le castagne dal fuoco ai doriani nel lunch match. Una partita, quella di Genova, in cui il protagonista indiscusso è stato il portiere del Cagliari Alessio Cragno, con parate di ...

VIDEO Bologna-Juventus 0-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Dybala entra e decide : Paulo Dybala entra e decide la partita tra Bologna e Juventus valida per la 25ma giornata della Serie A di calcio: l’argentino fa il suo ingresso in campo al 59′ al posto di Alex Sandro e al 67′ va in gol scaraventando in rete un pallone vagante in area felsinea. Di seguito le azioni salienti del match. GLI Highlights DI Bologna-Juventus 0-1 IL GOL DECISIVO SIGLATO DA Dybala ?????? ???????? : ??????? 0 × 1 ...

Pagelle Bologna-Juventus 0-1 : super Dybala - flop Ronaldo : Pagelle BOLOGNA JUVENTUS – Finisce 1-0 in favore della Juventus la sfida del Dall’Ara tra i bianconeri e il Bologna. Padroni di casa ben organizzati e abili ad ingabbiare la fase offensiva degli uomini di Allegri. Decide un gol di Dybala, subentrato dalla panchina al posto di Matuidi. La Juve conquista i tre punti e […] More

Bologna-Juventus : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale RISULTATO FINALE (0-1) : Bologna-Juventus: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale RISULTATO FINALE (0-1) Bologna-Juventus: il commento FINALE Una partita di grande intensità quella andata in scena allo stadio Dall’Ara in quel di Bologna. La capolista in campionato non sbaglia un colpo e grazie al talento di Paulo Dybala si impone su un ottimo Bologna per 1 a 0, conquistando i 3 punti. La partita inizia all’insegna di una grande ...

Juventus - Dybala stende il Bologna e cancella le scorie dell’Atletico : difesa e centrocampo faticano senza titolari : La Juventus passa di misura a Bologna grazie al gol di Dybala. cancellate le scorie della sconfitta di Champions League, ma difesa e centrocampo continuano a non convincere senza i titolari Un solo gol e tre punti, la Juventus passa di misura al Dall’Ara di Bologna firmando la 22ª vittoria in campionato, la terza consecutiva, la 4ª nelle ultime 5. Porta inviolata per la miglior difesa del campionato, un gol in più per il miglior attacco. ...

Serie A - la Juventus passa a Bologna : 17.00 Nella 25.ma giornata di A, la capolista Juventus vince a Bologna con gol di Dybala e va provvisoriamente a +16 sul Napoli. Pareggi sugli altri campi. Bologna-Juventus 0-1 CHIEVO-GENOA 0-0 SASSUOLO-SPAL 1-1 PARMA-NAPOLI ore 18 FIORENTINA-INTER ore 20.30 MILAN-EMPOLI 3-0 (venerdì) TORINO-ATALANTA 2-0 (ieri) FROSINONE-ROMA 2-3 (ieri) SAMPDORIA-CAGLIARI 1-0 (12.30) LAZIO-UDINESE ...

Bologna-Juventus 0-1 gol Dybala : la sblocca la Joya-VIDEO- : GOL Dybala- Smaltire la brutta prestazione del Wanda Metropolitano, questo il primo obiettivo per Massimiliano Allegri che modificherà qualcosa nell’assetto tattico bianconero rispetto alla sfida di Madrid. Riscattare la sconfitta in Champions League per mettere un seria ipoteca sul successo finale in campionato. Leader del campionato italiano la Juventus, che in Italia è letteralmente la schiacciasassi, ma […] More

Bologna-Juventus : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (0-1) : Bologna-Juventus: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (0-1) Bologna-Juventus: secondo tempo 72′ Occasione Juve: cross dalla destra di Cristiano Ronaldo e colpo di testa di Mandzukic verso la porta. Skorupski fa suo il pallone. 72′ La partita adesso si è accesa dopo il gol della Juve, con le due squadre che si allungano e si affrontano a viso aperto. 67′ GOOOOOOOOOOOOOOL! IL VANTAGGIO DELLA ...