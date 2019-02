Bollette del gas in aumento del 2 | 3% | stabili quelle della luce

Tari nelle Bollette della luce? Dubbioso il sindaco di Aci Castello : Il sindaco di Aci Castello, Drago, esprime i suoi dubbi sulla opportunità di inserire il pagamento della Tariffa dei rifiuti nella bolletta elettrica

Bollette - i prezzi della luce ai massimi da 10 anni : Rincari a due cifre (+10%) per le imprese medio-piccole. Inglesi e francesi spendono meno. Secondo l’analisi trimestrale Enea peggiora ancora l’indice...

"Consumi - sarà l'anno dello 'zero-virgola'". Caro-Bollette in arrivo - ma non si rinuncia a viaggi e smartphone : MILANO - Un Paese polarizzato che si affida a una speranza sempre più ridotta al lumicino. Nel quale, nonostante gli ultimi dati negativi, la truppa di chi prevede un 2019 in accelerazione economica è ...

Bollette 2019 : per il gas prezzi in aumento del 2 - 3%. Stabile la luce : Quando si parla di Bollette il rischio aumento è sempre dietro l'angolo. Per questo sono in tanti a chiedersi cosa dovranno aspettarsi a partire dal nuovo anno le nostre tasche, già in debito di ...

Bollette - da gennaio prezzi in aumento del 2 - 3% per il gas. Stabile la luce : MILANO - Nel 2019 i prezzi dell'elettricità resteranno stabili, -0,08%, per le famiglie con contratti in regime tutelato, mentre per il gas è previsto dal primo gennaio un aumento del 2,3%. Lo rende ...

Teramo - il parroco ai fedeli : 'Fate donazioni - non abbiamo più i soldi per le Bollette' : di Maurizio Di Biagio L'appello viene dal pulpito del Santuario della Madonna delle Grazie, a Teramo, durante la messa di Natale. 'Per favore aiutateci a pagare la bolletta del riscaldamento che noi ...

Tabaccheria - il centro del mondo. Una rivoluzione : non solo Bollette - ecco cosa ci puoi fare ora : Avere un' identità digitale sta diventando sempre più importante. E renderà la vita delle persone molto più semplice. La coppia nome utente-password, certificata da una società apposita, permette infatti di accedere via internet a numerosi servizi della pubblica amministrazione e dei privati che han

Bollette - perché i prezzi dell'energia elettrica sono ormai ai massimi del decennio : Nel terzo trimestre 2018 i prezzi dell'energia elettrica per le famiglie italiane hanno raggiunto i massimi del decennio. Va...

Tlc - rimborsi per le Bollette a 28 giorni : stop del Consiglio di Stato : Non si è ancora scritta la parola fine nella lunga querelle tra compagnie telefoniche e consumatori sulla vicenda della fatturazione a 28 giorni. Il Consiglio di Stato , infatti, ha accolto la ...

Beffa di Natale : niente rimborsi Bollette a 28 giorni - stop del Consiglio di Stato : Bruttissima sorpresa sotto l’albero per i consumatori italiani che avrebbero dovuto ricevere il rimborso bollette a 28 giorni entro il 31 dicembre 2018. niente da fare. Non riceveranno nulla. A deciderlo è Stato il Consiglio di Stato, a cui si sono rivolti Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb. Il Consiglio ha accolto la loro richiesta di sospendere l’ordine del Garante di rimborsare. Il Consiglio di Stato – che rappresenta il secondo ...