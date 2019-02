Bimbo di 10 anni chiede elemosina | denunciata la mamma romena

Auto si ribalta : tre feriti - in ospedale anche un Bimbo di 8 anni con traumi a pancia e schiena : Incidente stradale oggi pèomeriggio, poco prima delle 16,30, in via Inghirami a Sansepolcro. Tre persone sono rimaste ferite in un' Automobile ribaltata , tra queste c'è anche un bambino di 8 anni in ...

Meningite - Firenze : Bimbo di 8 anni in rianimazione al Meyer : Un bambino di 8 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze colpito da una forma di Meningite: non sarebbe in pericolo di vita. L'articolo Meningite, Firenze: bimbo di 8 anni in rianimazione al Meyer sembra essere il primo su Meteo Web.

Napoli - Bimbo di 3 anni vaga di notte per strada : la madre si era addormentata sul divano : vagava in piena notte per le strade del piccolo comune di Sant'Antimo, nella provincia di Napoli, con addosso solo un pigiama e tra le mani un joystick per videogame: è questo quando accaduto a un bambino di appena tre anni, rintracciato dai carabinieri della zona, i quali lo hanno trovato in strada spaventato e infreddolito. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, infatti, le forze dell'ordine si sarebbero insospettite nel momento ...

Bimbo di 5 anni cade in un pozzo : salvato dopo 16 ore : salvato dopo 16 ore un bambino di 5 anni, caduto ieri in un pozzo, in un villaggio a 70 km da Pune, nello stato del Maharastra, nell’India occidentale. Ravi Pandit Bhil, figlio di un muratore, era rimasto intrappolato a circa 60 metri di profondità mentre giocava con alcuni amici. Le operazioni di salvataggio hanno tenuto col fiato sospeso il Paese: il pensiero è tornato alla recente tragedia dell’annegamento di 16 minatori, uccisi ...

Regno Unito. Bimbo di 2 anni soffoca al ristorante del parco giochi - nessuno lo aiuta e muore : L’inchiesta sulla morte di James Manning, 2 anni: il Bimbo inglese, originario di Battle, nell'East Sussex, si è strozzato con del cibo al ristorante del parco vacanze dove si trovava coi genitori lo scorso giugno. Lo staff non avrebbe mosso un dito per aiutarlo. Peraltro i soccorsi hanno avuto difficoltà a far passare l'ambulanza perché i cancelli della struttura erano chiusi.Continua a leggere

Bimbo di 10 anni veglia la madre morta per un giorno. Poi va dai vicini : 'Ha la faccia tutta nera' : Ha vegliato per un giorno intero la mamma che era morta sul divano: 'Ha la faccia tutta nera' , ha raccontato poi ai vicini. Protagonista della terribile vicenda un bambino di appena 10 anni a Milano ,...

Bimbo di 11 anni ha un malore su piste da sci : è grave : Un bambino di 11 anni è stato portato in gravi condizioni all’ospedale dopo che e’ stato soccorso per un malore sulle piste del Corno alle Scale, nell’Appennino bolognese. Lo riferisce il Soccorso Alpino. Nel primo pomeriggio il Bimbo è stato caricato dall’elicottero di Pavullo con l’intervento del tecnici del soccorso e portato all’ospedale Maggiore di Bologna. Poco prima un altro bambino di otto anni, nello ...

Bimbo di 3 anni dimenticato sul pulmino della scuola - parla la mamma - Ultime Notizie Flash : La mamma del Bimbo di 3 anni dimenticato sul pulmino della scuola racconta l'accaduto e lo spavento del bambino, rimasto solo per ben 6 ore