Blastingnews

: Benevento-Pescara, l'anticipo della 26^ giornata di Serie B in diretta tv su Rai Sport - MaurizioBilchi : Benevento-Pescara, l'anticipo della 26^ giornata di Serie B in diretta tv su Rai Sport - jobitalybeneve1 : Tutor corso di formazione BENEVENTO (BN) -

(Di domenica 24 febbraio 2019) La ventiseiesimadiB si giocherà in turno infrasettimanale e sarà aperta dalla sfida di alta classifica tra, in programma martedì 26 febbraio alle ore 18.In quantodi, oltre che ovviamente instreaming su Dazn che detiene i diritti sul campionatoseconda categoria italiana, la partita del ‘Vigorito’ sarà visibile anche in chiaro, trasmessa intv su Rai. Inizialmente fissata per ore 21,è stata poi anticipata alle 18 proprio per ragioni televisive, ovvero per non creare una concomitanza di eventi con la semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Milan in programma nello stesso giorno e che andrà ugualmente in onda sulle frequenzeRai....