Beautiful | il potere del trio | KATIE | DONNA e BROOKE di nuovo insieme anticipazioni

tvsoap

: RT @giuliomeotti: Finkielkraut: “Se Corbyn arrivase mai al governo, sarebbe il primo antisemita al potere in Europa dalla Seconda guerra mo… - IsraeleVerdi : RT @giuliomeotti: Finkielkraut: “Se Corbyn arrivase mai al governo, sarebbe il primo antisemita al potere in Europa dalla Seconda guerra mo… - Sabrotta : RT @giuliomeotti: Finkielkraut: “Se Corbyn arrivase mai al governo, sarebbe il primo antisemita al potere in Europa dalla Seconda guerra mo… - alessan63456465 : RT @giuliomeotti: Finkielkraut: “Se Corbyn arrivase mai al governo, sarebbe il primo antisemita al potere in Europa dalla Seconda guerra mo… -

(Di domenica 24 febbraio 2019), anche noi italiani nel corso del 2019 (a partire dalla seconda parte dell’anno, probabilmente) vedremo ricostituirsi il “del” delle Logan, prendendo in prestito una frase molto celebre del telefilm Streghe. Eh sì, le tre sorelle saranno ditutte e tre nella soap, ma cosa combineranno?Quel che è certo è chepasserà molto tempo a solidarizzare con la figlia Hope e a cercare di neutralizzare Taylor Hayes, mentre– che nelle attuali puntate italiane vediamo ancora in dolce compagnia di Wyatt – sarà poi impegnata in un fidanzamento-lampo con Thorne Forrester e un successivo matrimonio con quest’ultimo. Come già sapete, tali nozze avranno tuttavia vita breve…? La “Logan di mezzo” è tornata sulla scena come personaggio del cast fisso dallo scorso novembre e la sua interprete è stata ...