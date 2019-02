Barcellona | Messi come Pelè | almeno nell' esultanza

Liga 2018-2019 - 25giornata : tripletta Messi - Barcellona ribalta Siviglia. Getafe quarto : Ancora Leo Messi , ancora tre punti per il Barcellona , che allunga provvisoriamente a +10 in classifica sull'Atletico Madrid. L'argentino torna a fare il fenomeno e a farne le spese è questa volta il ...

Siviglia-Barcellona 2-4 - highlights e cronaca Liga spagnola : è Messi show : SIVIGLIA BARCELLONA 2-4, la cronaca- Chiuse le rispettive parentesi europee, con il pareggio per 0-0 del Barcellona a Lione in Champions e il passaggio del turno del Siviglia in Europa League, catalani e andalusi si scontrano al Sanchez Pizjuan nel turno di campionato di Liga. Grande partita quella di Siviglia, ricca di gol e emozioni, […] L'articolo Siviglia-Barcellona 2-4, highlights e cronaca Liga spagnola: è Messi show proviene da ...

Milan - Piatek segna quasi quanto Messi - e senza l'attacco del Barcellona - : Se segna anche quando gioca così così, allora significa che è forte sul serio. Kris Piatek non si ferma più. Come il suo Milan, che contro l'Empoli ha infilato la terza vittoria consecutiva . Grazie ...

Barcellona - Bartomeu : “il futuro di Messi? Ci stiamo pensando” : “Il futuro dopo Messi? Ci stiamo pensando ma e’ ancora un futuro lontano. E’ un giocatore giovane, ha 31 anni, il suo rendimento e’ ottimo, gioca ogni volta meglio, non so come fa”. Sono le parole in un’intervista a “Le Figaro” di Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona che parla dell’attaccante Messi. “Quando smettera’ di giocare con noi, nessuno potra’ ...

LIVE Lione-Barcellona - Champions League in DIRETTA : i francesi cercano il miracolo contro Messi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lione-Barcellona, sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2019. Un match molto interessante perchè i francesi in questa stagione europea hanno già dimostrato di saper fermare una big come il Manchester City e dunque per gli spagnoli sarà sicuramente un impegno complicato, specialmente questo partita d’andata. Si affrontano due squadre che sono ancora imbattute ...

Probabili formazioni/ Lione Barcellona : quote - Messi i più atteso nella serata : Probabili formazioni Lione Barcellona: quote, le ultime notizie su moduli e titolari per la partita d'andata degli ottavi di Champions League.

Olympique Lione-Barcellona - probabili formazioni : Messi contro Depay : Olympique LIONE BARCELLONA probabili formazioni – Un match dalle mille emozioni quello che stasera si giocherà all’OL Stadium-Décines. Messi e i suoi inseguono una qualificazione che è praticamente obbligatoria. Insieme alla Juventus, il Barcellona risulta essere come sempre una delle favorite per la vittoria finale. Dopo il primato consolidato in Liga, i blaugrana vogliono mantenere il […] L'articolo Olympique Lione-Barcellona, ...

LaLiga Barcellona : Messi tiene lontane le madrilene : Dopo due pareggi consecutivi il Barcellona torna al successo in campionato grazie al rigore trasformato dal suo capitano Lionel Messi.Il Barcellona torna al successo nella Liga battendo per 1 a 0 il Valladolid di Ronaldo ”il fenomeno” dopo tre pareggi contro Valencia, Athletic Bilbao e Real Madrid in Copa del Rey. Un rigore di Lionel Messi tiene lontane le madrilene (+7 dall’Atletico Madrid e a +9 dal Real) in vista delle ...

Liga : Messi risponde a Griezmann - il Barcellona riallunga sull'Atletico Madrid : Nella 24esima giornata di Liga il Barcellona vince in casa 1-0 contro il Valladoli d grazie a un rigore di Messi al 43' e ricaccia a meno sette l' Atletico Madrid , vittorioso a fatica nel pomeriggio ...

Arbeloa shock - l’odio verso il Barcellona è ancora forte : “Messi? Spero si ritiri presto - conto i giorni” : Alvaro Arbeloa non nasconde la sua ‘poca simpatia’ verso il Barcellona: l’ex Real Madrid prende di mira anche Messi augurandosi il suo ritiro entro breve Cresciuto nella cantera, passato per la squadra B e poi arrivati a vincere tutto dal 2009 al 2016 con la maglia dei Blancos. Il Real Madrid per Alvaro Arbeloa è stato un sentimento fortissimo, la ‘camiseta blanca’ una seconda pelle. Il terzino spagnolo ha ...