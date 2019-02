Bangladesh | uomo armato dirotta aereo destinato a Dubai

Aereo per Dubai dirottato in Bangladesh - uomo armato si arrende ma spara all'equipaggio VIDEO : Un Aereo per Dubai della compagnia Biman Bangladesh Airlines è stato dirottato in Bangladesh da un uomo armato che ha minacciato di farsi esplodere. Decollato da Dacca, il volo ha...

Tentato dirottamento di un aereo : uomo armato fa irruzione - atterraggio d'emergenza in Bangladesh : Un aereo di linea della Biman Lines ha dovuto compiere un atterraggio di emergenza a Chittagong in Bangladesh. Un uomo armato, infatti, è penetrato nella cabina per dirottare il volo. L'atTentatore ha sparato anche un colpo quando il pilota ha cercato di persuaderlo.

Bangladesh - uomo armato dirotta aereo : 'Voglio parlare con il premier' : Un aereo della Biman Lines ha dovuto compiere un atterraggio di emergenza a Chittagong in Bangladesh. Un uomo armato infatti è penetrato nella cabina per dirottare il volo. L'attentatore ha sparato un ...