Banca Etruria | gip Arezzo archivia accusa di falso in prospetto per Pierluigi Boschi

Banca Etruria - Pierluigi Boschi archiviato dal reato di «falso in prospetto» : Pierluigi Boschi, padre dell'ex ministro Maria Elena, esce di scena dall'inchiesta per «falso in prospetto» e «ricorso abusivo al credito», due dei filoni d'indagine sul caso Banca Etruria. Con lui, ...

M5S vs consigliera Tria : "Sbianchettata Banca Etruria da cv" : E' ancora guerra al ministero dell'Economia tra il M5S e il titolare del dicastero Giovanni Tria. Se le stilettate contro i tecnici del Mef sembrano ormai cosa superata -portato a casa dai grillini il reddito di cittadinanza- le ...

Così Banca Etruria ha ingannato i risparmiatori : I clienti di Banca Etruria che furono convinti a comprare le obbligazioni subordinate sono stati ingannati . I responsabili dell'istituto di credito decisero di vendere le obbligazioni anche ai ...

Banca Etruria - l’Anac dice sì all’85% delle richieste di rimborso presentate dai risparmiatori : Il collegio arbitrale dell’Anac ha accolto l’85% delle richieste di rimborso esaminate fino ad oggi tra le 859 presentate da ex obbligazionisti subordinati e azionisti di Banca Etruria. Lo scrive il Corriere della Sera, anticipando i risultati degli arbitrati per l’accesso al fondo di solidarietà destinato a chi ha perso i risparmi in seguito alla “risoluzione” di Etruria, Banca Marche, Cariferrara e Carichieti. ...

Banca Etruria - risparmiatori ingannati : risarciti 8 clienti su 10 : risparmiatori truffati. La conferma che i clienti di Banca Etruria ignorassero di avere investito i propri risparmi in titoli ad altissimo rischio emerge con chiarezza dal report sugli arbitrati dell'...

Banca Etruria - parla Soldini : 'Non sono un delinquente - ma ho ricevuto tanta solidarietà'

Banca Etruria - per il crac condannati a cinque anni gli ex vertici : Il Gup di Arezzo ha sostanzialmente confermato l'impostazione dell'indagine della Procura condannando gli unici 4 imputati che avevano chiesto il rito abbreviato. Per altri 26 accusati, tutti ex dirigenti e consiglieri di amministrazione dell'istituto di credito disposto il rinvio a giudizio con rito ordinario.Continua a leggere

