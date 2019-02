Bambini al Teatro dell' Opera di Firenze | con l' Accademia Musicale di San Casciano

Teatro - Emma Dante : 'Vecchi e Bambini non temono i sogni' : CASALMAGGIORE - La vecchiaia, la morte e il desiderio sono le parole chiave de La scortecata di Emma Dante , libera riscrittura di una delle cinquanta fiabe popolari de Lo cunto de li cunti di ...

Teatro per Bambini e ragazzi a Cividale : La prevedita dei biglietti per tutti gli spettacoli è già attiva presso il Teatro Ristori nelle giornate di apertura per altri spettacoli e tutti i lunedì dalle 9 alle 12.30. Info: Ufficio Cultura ...

Il Teatro dei Colori torna con Le domeniche da favola : spettacoli per Bambini e famiglie. Ecco il programma : Il programma prosegue con i seguenti spettacoli: 3 febbraio Terrammare Teatro Ci siamo persi tra le stelle da Il Piccolo Principe da Antoine De Saint Exupery , regia di Silvia Civilla 17 febbraio ...

Si alza il sipario sulle 'Domeniche a teatro' per Bambini : Comprendente cinque spettacoli, è realizzata grazie al sostegno del Comune di Asti, della Regione Piemonte, della Compagnia di San Paolo e della Fondazione CrAsti, con la collaborazione del Teatro ...

'Il Piccolo Principe' : spettacolo per Bambini al Teatro Fonderia Leopolda : ... il Teatro dei bambini e delle famiglie; se il Teatro è di tutti, non è immaginabile pensare a una stagione teatrale che non comprenda anche il mondo dell'infanzia, con una serie di spettacoli per ...

A teatro - non siate indulgenti coi Bambini! - : In entrambi gli spettacoli il fulcro dell'idea è il lavoro di due grandi compositori contemporanei: Luciano Berio e György Ligeti. Musica concreta, ricercata, "micropolifonica" , per utilizzare il ...

Teatro Tor Bella Monaca per Bambini dai 3 anni in su a ingresso gratuito : Il Teatro Tor Bella Monaca ha in programma una serie di spettacoli e laboratori per bambini dai 3 anni in su a ingresso gratuito . La manifestazione è realizzata dal Municipio VI Roma delle Torri con il contributo della Regione Lazio. Tutte le info QUI ...