Azzurri ko con l' Irlanda

LIVE Italia-Irlanda rugby - Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : gli Azzurri cercano l’impresa contro i Greens : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Irlanda, match valido per la terza giornata del Sei Nazioni 2019 di rugby. Allo Stadio Olimpico di Roma secondo match consecutivo in casa per la Nazionale tricolore che va a caccia di un’impresa che oggi appare davvero quasi impossibile. Nella Capitale arrivano infatti i dominatori del 2018: praticamente imbattibili i Verdi, trionfatori nel Torneo con il Grand Slam e al secondo posto del ...

LIVE Sci alpino - Gigante Bansko 2019 in DIRETTA : lotta totale per la vittoria - Hirscher contro Pinturault e Kristoffersen. Azzurri ancora nelle retrovie : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del Gigante a Bansko (Bulgaria), gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Tra le porte larghe ci aspettiamo un grande spettacolo, sperando che le condizioni siano ideali dopo quanto è accaduto ieri con la cancellazione del superG. Grande attesa per il duello tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. Il norvegese ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali, cancellando uno zero nel numero di ...

Salto con gli sci - Mondiali 2019 : è doppietta tedesca a Innsbruck - Markus Eisenbichler trionfa su Karl Geiger. Terzo Killian Peier. Azzurri fuori nella prima serie : Giorno di gloria per la Germania ai Mondiali di Salto con gli sci: sul Bergiselschanze di Innsbruck (HS130) il Paese torna a mettere a segno una doppietta iridata a vent’anni di distanza da quando ci riuscirono Martin Schmitt e Sven Hannawald a Ramsau. Dall’Austria all’Austria, cambia il luogo e differiscono anche i protagonisti: quest’oggi la gloria tocca a Markus Eisenbichler davanti a Karl Geiger, con il nuovo Campione ...

LIVE Italia-Ungheria basket - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : gli Azzurri si giocano tutto - scontro diretto da dentro o fuori : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, match valido come quinta gara della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Si gioca a Varese, ed è una prima volta assoluta a LIVEllo ufficiale per la Nazionale in una delle città simbolo del basket nostrano. Non ci si può nascondere: da questa partita passa, per abbondante misura, la qualificazione dell’Italia alla rassegna iridata, 13 anni dopo ...

Curling - Mondiali Junior 2019 : Italia sconfitta anche dalla Cina. Gli Azzurrini chiudono all’ultimo posto in classifica : Si chiude con una sconfitta il cammino dell’Italia ai Mondiali Junior di Curling a Liverpool (Canada). La squadra azzurra composta dallo skip Luca Rizzolli e da Mattia Giovanella, Alessandro Odorizzi e Giovanni Gottardi è stata superata 8-6 dalla Cina. I nostri portacolori chiudono così all’ultimo posto in classifica il round robin con una vittoria e otto sconfitte. Una partita iniziata in salita per gli azzurrini, che subiscono due punti nel ...

Sei nazioni - domenica Italia-Irlanda : contro il perfetto meccanismo verde - Azzurri in campo con la speranza : ..., la seconda potenza mondiale nelle ingessate gerarchie del ranking di World Rugby, l'unica in grado di mettere all'angolo gli All Blacks in novembre e di ambire al loro trono di padroni del mondo ...

Italia-Irlanda - Sei Nazioni Rugby 2019 : la formazione degli Azzurri. Il XV varato da O’Shea : ben cinque cambi rispetto alla gara contro il Galles : L’Italia affronterà domenica 24 febbraio alle ore 16.00 l’Irlanda nella terza giornata del Sei Nazioni di Rugby: Conor O’Shea ha appena diramato la formazione titolare che affronterà i verdi. La nostra Nazionale viene cambiata di un terzo rispetto a quella scesa in campo dal 1′ nella sconfitta interna contro il Galles dello scorso turno. Rientra con il numero 9 Tito Tebaldi, all’esordio nel torneo dopo ...

Avversario Napoli/ Ottavi Europa League : chi contro gli Azzurri? Spauracchio Chelsea : Avversario Napoli negli Ottavi di Europa League: l'urna della Uefa nel sorteggio chi metterà contro gli azzurri nel prossimo turno? Attenzione al Chelsea.

Avversario Inter/ Ottavi Europa League : chi contro i nerAzzurri? Rischio Arsenal : Avversario Inter negli Ottavi di Europa League: l'urna della Uefa nel sorteggio chi metterà contro i nerazzurri nel prossimo turno? Occhio ad Arsenal e...

Campionati del Mondo di ciclismo su pista - i convocati Azzurri per la rassegna di Pruszkow : E’ stata diramata la lista degli atleti convocati per i Campionati del Mondo pista in programma dal 27 febbraio al 3 marzo Dal 27 febbraio al 3 marzo si svolgeranno a Pruszkow, in Polonia, i Campionati del Mondo pista. Per partecipare all’evento sono stati convocati dal Coordinatore delle Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione dei Commissari Tecnici Edoardo Salvoldi e Marco Villa, i seguenti atleti: NAZIONALE ...

Curling - Mondiali juniores 2019 : settima sconfitta per l’Italia - Azzurrini battuti dalla Germania : Arriva la settima sconfitta per l’Italia ai Mondiali di Curling juniores che si stanno disputando a Liverpool (Canada). Gli azzurrini sono stati travolti dalla Germania per 10-5 e rimangono all’ultimo posto in classifica. I teutonici hanno indirizzato la contesa piazzando quattro punti nel primo e nel terzo end. Sotto 8-1, il nostro quartetto ha cercato una disperata rimonta: Luca Rizzolli, Mattia Giovanella, Alessandro Odorizzi e ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia per la sfida all’Ungheria - definiti i 12 Azzurri : Meo Sacchetti, CT della Nazionale Italiana di Basket, ha comunicato i nomi dei 12 azzurri che domani scenderanno in campo per affrontare l’Ungheria nel match valido per la qualificazione ai Mondiali 2019: l’obiettivo è quello di vincere la sfida per staccare ufficialmente il pass per la rassegna iridata. L’appuntamento è per venerdì 22 febbraio (ore 20.15) al PalaOldrini di Varese, Sacchetti ha deciso di fare a meno del figlio ...

Atletica – Campionati Europei Indoor - la lista dei 27 Azzurri convocati per la rassegna di Glasgow : Quattordici uomini e tredici uomini formeranno la squadra azzurra che parteciperà alla 35ª edizione della rassegna continentale di Glasgow Il Direttore Tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per i Campionati Europei Indoor in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo 2019. Saranno 27 gli azzurri (14 uomini e 13 donne) nella 35esima edizione della rassegna continentale al ...

Judo - Grand Slam Dusseldorf 2019 : 13 Azzurri all’assalto nel secondo Slam della stagione : Nuovo appuntamento di rilievo alle porte per il circuito maggiore di Judo, che da venerdì 22 a domenica 24 febbraio si trasferisce a Dusseldorf (Germania) per il secondo torneo Grand Slam della stagione 2019 dopo l’esordio a Parigi. 683 atleti provenienti da 97 Paesi di tutto il mondo si daranno battaglia in una delle competizioni più spettacolari ed importanti dell’anno per mettere in cascina punti fondamentali nel ranking di ...