Australia | Bautista e Ducati favolosi! Rea battuto anche in gara 2

Bautista sbanca in Australia : Stavolta, pero', a far festa e' Bautista, che scappa verso un'altra vittoria in solitaria: il campione del mondo 2006 trionfa dopo essersi assicurato il miglior tempo in Gara 1 e nella Tissot ...

Sbk - Australia : Bautista centra la doppietta a Phillip Island : Il campione del mondo 2006, nella classe 125, ha tagliato il traguardo dopo il successo in Gara1 e la Tissot Superpole Race. In classifica Piloti, Bautista ha 62 punti, seguito da Rea a 49 e Melandri ...

SBK Australia - gara2 : Bautista cala il tris : Alla fine, ad avere la meglio è stato il campione del mondo, con Haslam ancora una volta terzo e bravo a lottare con Rea senza l'etichetta di 'secondo pilota' e a riscattare con una giornata concreta ...

SBK Australia - Superpole race : Bautista vince il duello con Rea : Lo spagnolo, trionfatore in solitaria della prima manche, ha fatto doppietta chiudendo con un secondo di vantaggio sul campione del mondo Jonathan Rea , Kawasaki, . I due si sono scambiati le ...

Superbike. Australia. Superpole Race - una novità interessante che premia ancora Bautista : La Superpole Race è un esperimento riuscito. Si tratta in pratica di correre tutto d'un fiato una gara sprint, da dieci giri di lunghezza , mezza corsa vera, per definire la griglia di partenza della ...

Superbike. Bautista divora l'Australia. Tre gare - tre vittorie. Rea è tre volte secondo : Chi si mettesse in casa una Ducati Panigale V4 le darà valore facendola autografare da Alvaro Bautista che ne è già il simbolo. E' lui che al primo round della stagione Superbike la battezza e la ...

Superbike - GP Australia 2019 : Alvaro Bautista che tris! Jonathan Rea deve inchinarsi a Phillip Island : Di sicuro un esordio così Alvaro Bautista non se lo era proprio immaginato. Un weekend da urlo per lo spagnolo nel primo round del Mondiale 2019 di Superbike. Sul tracciato di Phillip Island (Australia), lo spagnolo ha esordito alla grande nella categoria delle derivate di serie, aggiudicandosi quest’oggi sia la superpole race, grande novità di questo campionato, e sia gara-2, facendo capire a tutti di che pasta è fatto. L’iberico, ...

Australia - colpo Ducati! Bautista vince all'esordio. Rea e Melandri a podio : rea secondo - Il campione del mondo in carica Jonathan Rea, dopo aver realizzato il nuovo record del circuito in Superpole con il tempo di 1'29'413, in gara non è riuscito ad essere altrettanto ...

Sbk - Australia : Bautista da record - vittoria davanti a Rea e Melandri : PHILLIP ISLAND - Alvaro Bautista con la nuova Ducati Panigale V4 R, ha vinto sul circuito Australiano di Philip Island la prima gara stagionale del campionato mondiale di Superbike. Lo spagnolo, all'...

Superbike - Alvaro Bautista dopo il successo di gara-1 in Australia : “Questa vittoria mi ha trasmesso una soddisfazione incredibile” : Un esordio da urlo quello dello spagnolo Alvaro Bautista nel Mondiale 2019 di Superbike. L’iberico, proveniente dalla classe MotoGP, ha centrato il bersaglio grosso nella prima manche del primo round del campionato iridato in Australia, rendendosi protagonista di una prestazione incredibile, rifilando dei distacchi notevolissimi a tutti i concorrenti, ivi compreso il campione del mondo in carica Jonathan Rea (Kawasaki). L’iberico, ...

WorldSBK : Bautista con la nuova Panigale V4 R vince Gara 1 in Australia : La prima Gara stagionale del Mondiale Superbike che si è svolta oggi sul circuito Australiano di Phillip Island ha visto il trionfo di Álvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) con la nuova Ducati Panigale V4 R, entrambi al debutto assoluto nel Campionato per derivate dalla serie. Il pilota spagnolo ha preceduto sul traguardo, con un […] L'articolo WorldSBK: Bautista con la nuova Panigale V4 R vince Gara 1 in Australia sembra essere il ...

Superbike - GP Australia 2019 : risultati e classifiche gara-1. Il trionfo di Alvaro Bautista - Rea secondo - grandioso Melandri in terza posizione : Che esordio per lo spagnolo Alvaro Bautista nel Mondiale 2019 di Superbike! Il centauro iberico, in gara-1 a Phillip Island (Australia), ha letteralmente dominato la scena sulla sua Ducati precedendo il campione del mondo sulla Kawasaki Jonathan Rea, distanziato di 14″983, e il nostro Marco Melandri (Yamaha) a 16″934, autore di una grande rimonta. In chiave italiana ottima la prova di Michael Rinaldi (nono), sulla Rossa del Barni ...