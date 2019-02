Auschwitz e Birkenau | cinque consigli per chi visita i campi dell’orrore nazista

ilfattoquotidiano

: Ieri prima giornata in visita a Cracovia! Giornata impegnativa ma molto interessante...oggi in partenza per visita… - MAGTRAVELAGENCY : Ieri prima giornata in visita a Cracovia! Giornata impegnativa ma molto interessante...oggi in partenza per visita… - abettertweets : @giuliocardone69 @bangigiangi A memoria mi sembra che neanche ha citato la Lazio durante la visita con scolaresche… - MariaCostaBonec : RT @emanuelefiano: @999nuvola @giolevi @ValeriaPatera @margheritam @SegreAnna @MuseodellaShoah @paginebraiche Su quel treno c’era mio zio E… -

(Di domenica 24 febbraio 2019) Erano diversi anni che mi ripromettevo dire idi concentramento di. Ci sono riuscito lo scorso gennaio, accompagnato da un gruppo di amici con cui ho fatto tappa anche a Cracovia e Varsavia.Al termine del tour ne ho approfittato per buttare giù una breve lista di considerazioni di tipo logistico e organizzativo, che potranno essere d’aiuto a chi decide di recarsi per la prima volta nei luoghi dello sterminio1. Se siete insofferenti alle folle umane e desiderate che la vostrasia la più intima possibile, evitate di recarvi adin estate e a ridosso della Giornata della Memoria, celebrata ogni anno il 27 gennaio per commemorare le vittime dell’Olocausto. I serpentoni di persone scorrono abbastanza agevolmente grazie alla solerzia delle guide; i bambini sono pochi e non si vedono né blogger né influencer vari. Nonostante il ...