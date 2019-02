Auguri e figli maschi La strana frase di Alfonso Signorini a Stefano De

Auguri di morte alla figlia e squalifica in arrivo : ma l'Atletico difende Simeone : Prendere o lasciare, Diego Pablo Simeone è fatto così. La vittoria dell'Atletico Madrid sulla Juve in Champions League è stata in parte oscurata dall'esultanza con gesto volgare del suo tecnico ...

La figlia di Robbie Wiliams : «Auguri papà - amo te (ma anche le Spice Girls)» : Robbie Williams e la moglie Ayda, dopo lo stop dal tour

Wanda Nara - il figlio Valentino compie 10 anni : gli Auguri di Messi - Ronaldo e altri campioni : "Un saluto da campioni. Al mio campione preferito, ti amo. Mamma". Gli auguri per i 10 anni del figlio Valentino sono arrivati anche via social con l'aiuto dei più grandi campioni del mondo del calcio. A partire da Icardi, anche Messi e Cristiano Ronaldo oltre a Modric e ad altri compagni dell'Inter, hanno voluto salutare il figlio di Wanda Nara. Este es mi regalo amor pic.twitter.

Marco Bocci e Laura Chiatti : i commoventi Auguri per il figlio Enea : Marco Bocci e Laura Chiatti, le dolci parole per Enea Ritenuta una delle coppie più salde e autentiche dello spettacolo italiano, Marco Bocci e Laura Chiatti, vivono il loro amore in maniera assolutamente normale. Il tutto è ben condito dai due bambini che hanno messo al mondo. Enea e Pablo. Una famiglia modello, insomma. Infatti, […] L'articolo Marco Bocci e Laura Chiatti: i commoventi auguri per il figlio Enea proviene da Gossip e Tv.

Gli Auguri di John Travolta - pelato e con figlia : Un John Travolta irriconoscibile quello apparso sui social i primi giorni del 2019. L’attore, da anni inseparabile dai suoi parrucchini, ha scelto di comparire “nature” pelato come la Natura l’ha fatto diventare da tempo, insieme alla bellissima figlia diciottenne Ella Bleu, per salutare i suoi fan e fare gli auguri di buon anno. “I hope everyone had a great New Year!”, Auguro a tutti di avere un ano ...

Laura Freddi e Leonardo D'Amico/ foto : la figlia Ginevra compie un anno - gli Auguri social : Laura Freddi e il compagno Leonardo D'Amico festeggiano il primo anno della figlia Ginevra: nel 2019 arriveranno le nozze?

MICHAEL SCHUMACHER - 50 ANNI OGGI / Video - Auguri speciali per Schumi dalla figlia Gina Maria : il migliore papà : MICHAEL SCHUMACHER compie 50 ANNI, Video: nel giorno del compleanno, commoventi i messaggi della figlia Gina Maria e di Felipe Massa.

Schumacher compie 50 anni - i dolci Auguri della figlia : «Buon compleanno al miglior papà» : Il 19enne Mick Schumacher , nonostante un cognome così pesante, ha ereditato dal padre la passione per i motori e, dopo essersi laureato campione del mondo in Formula 3, da quest'anno gareggerà in ...

Salvini non va al Colle per gli Auguri di Natale : "C'è la recita di mia figlia a Milano" : Semplicemente, c'è la recita natalizia di mia figlia, e per nessuna ragione al mondo intendo perderla. E in ogni caso al Quirinale sarò ben rappresentato' .