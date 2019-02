ATP Rio de Janeiro | lo straziante discorso di Djere | la dedica ai genitori scomparsi è

Tennis – ATP Rio De Janeiro : Djere trionfa in finale : Auger Aliassime ko in due set : Splendida vittoria di Djere in Brasile: è lui il re del torneo ATP di Rio de Janeiro E’ Djere il vincitore del torneo Atp di Rio de Janeiro: il Tennista serbo, numero 90 al mondo si è aggiudicato la vittoria finale, mandando al tappeto in due set il suo avversario canadese Auger-Aliassime. Il match è terminato dopo due ore e 1 minuto di gioco col punteggio di 6-3, 7-5.L'articolo Tennis – Atp Rio De Janeiro: Djere trionfa in ...

ATP Marsiglia – Tsitsipas brilla sul cemento francese : il greco stende Kukushkin e trionfa in finale : Stefanos Tsitsipas si aggiudica il torneo ATP di Parigi. Il tennista greco piega il kazako Kukushkin in finale al tie-break del secondo set brilla ancora la stella di Stefanos Tsitsipas! Il giovane tennista greco, attualmente numero 12 del ranking mondiale maschile, si prende la finale dell’ATP di Marsiglia. Tsitsipas trionfa in 2 ore di match piegando il numero 50 al mondo, Mikhail Kukushkin. Il classe 98 nato ad Atene si è imposto in due ...

Tennis - ATP 500 Rio de Janeiro 2019 : Felix Auger-Aliassime primo classe 2000 in una finale del circuito maggiore - trova Laslo Djere : Sapore di storia all’ATP 500 di Rio de Janeiro: il canadese Felix Auger-Aliassime, nato lo stesso giorno di Roger Federer (l’8 agosto), ma 19 anni dopo, è il primo giocatore del 2000 a guadagnare una finale nel circuito maggiore, battendo l’uruguaiano Pablo Cuevas per 6-3 3-6 6-3. Di fronte a lui, sulla terra rossa brasiliana, ci sarà il serbo Laslo Djere, che avanza senza giocare in ragione della defezione, per infortunio, ...

Calendario ATP Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Ci siamo, una nuova Stagione di grande Tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per ...

Torneo ATP a Rio - spedizione azzurra eliminata. Subito fuori Fognini e Cecchinato : Nel Torneo più prestigioso da un punti di vista di montepremi e punti in palio, l'ATP 500 di Rio de Janeiro, la spedizione azzurra è stata tutta eliminata all'esordio . Sono fuori Fognini, Sonego e ...

ATP Rio de Janeiro – Thiem stracciato da Djere - ko a sorpresa per l’austriaco in Argentina : Laslo Djere batte a sorpresa Dominic Thiem ai sedicesimi di finale del torneo ATP di Rio de Janeiro: il numero 8 della classifica mondiale già ko in Argentina Niente da fare per Dominic Thiem al torneo ATP di Rio de Janeiro. Sulla terra battuta Argentina il tennista austriaco si ferma ai sedicesimi di finale, battuto da Laslo Djere. Il serbo in due set, con i parziali di 6-3, 6-3, archivia la pratica e vola agli ottavi di finale. ...

ATP Rio de Janeiro amaro per l’Italia : dopo Cecchinato e Sonego - anche Fognini fuori al 1° turno : ATP Rio de Janeiro, anche Fognini è stato eliminato al primo turno del torneo brasiliano dal giovane talento Auger-Aliassime ATP Rio de Janeiro, dopo Cecchinato e Sonego, anche Fabio Fognini fuori al 1° turno del torneo brasiliano. Il tennista azzurro è caduto sotto i colpi di Felix Auger-Aliassime, giovane canadese in rampa di lancio che ha messo sotto torchio il nostro Fognini, sconfiggendolo agevolmente con un netto 6-2 6-3. Serata di ...

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2019 : Marco Cecchinato ko al primo turno. L’azzurro sconfitto da Bedene in due set : Dopo lo splendido successo nel torneo a Buenos Aires (Argentina), Marco Cecchinato (n.17 del ranking) è costretto a cedere al primo turno dell’ATP di Rio de Janeiro con il punteggio di 7-5 7-6 (1) contro lo sloveno Aljaz Bedene (n.83 ATP). Un esito amaro, quello sul rosso brasiliano per il siciliano, in una partita nella quale ha avuto chance per conquistare le frazioni, salvo poi doversi arrendere nelle fasi calde. Bedene affronterà nel ...

ATP Rio de Janeiro - out Sonego e Cecchinato : in campo Fognini per difendere i colori azzurri : ATP Rio de Janeiro, Sonego e Cecchinato sono stati sconfitti al primo turno del torneo brasiliano: adesso scende in campo Fognini ATP Rio de Janeiro, serata iniziata non certo positivamente per i colori azzurri in terra brasiliana. Sonego e Cecchinato sono stati eliminati al primo turno del torneo. Ha aperto la serata proprio Sonego, il quale ha perso 7-6 6-3 contro un ‘terraiolo’ come lo spagnolo Ramos che adesso incontrerà ...

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2019 : Lorenzo Sonego lotta ma cede al primo turno. L’azzurro sconfitto da Albert Ramos in due set : Niente da fare per il nostro Lorenzo Sonego, impegnato nel primo turno dell’ATP di Rio de Janeiro (Brasile). L’azzurro è stato sconfitto sul rosso sudamericano con il punteggio di 7-6 (7) 6-3 dallo spagnolo Albert Ramos in 2 e 30 minuti di partita. Un match molto lottato in cui entrambe le frazioni sono state molto equilibrate e nelle quali la maggior varietà nei colpi dell’iberico ha finito per fare la differenza. Per lui, nel ...

Tennis - ATP 500 Rotterdam 2019 : Gael Monfils in trionfo - sconfitto Wawrinka in tre set : Gael Monfils ha vinto l’ATP 500 di Rotterdam, il francese si è imposto sul cemento indoor olandese battendo lo svizzero Stan Wawrinka per 6-3, 1-6, 6-2. Il transalpino è apparso in grandissima condizione e ha trionfato in un’ora e 44 minuti di gioco impedendo così all’elvetico di conquistare il 17esimo titolo della carriera, il numero 33 del mondo ha battuto con autorevolezza il numero 68 al mondo al termine di un incontro ben ...