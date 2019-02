Atletica | Sara Dossena vince la Mezza di Treviglio col terzo tempo personale Ora la

Atletica - Sara Dossena firma il record italiano sui 5 km. Record del Mondo di Hassan e Wanders a Monaco : Sara Dossena ha partecipato alla Monaco Run, 5 km nel Principato: a poco più di un mese dal rientro in gara al Campaccio e dopo la vittoria nella Mezza del Castello a Vittuone, la 34enne si è presentata a Montecarlo e ha usato questa prova come un allenamento, il suo obiettivo è ovviamente quello di essere competitiva nella Maratona dopo il sesto posto agli ultimi Europei e alla Maratona di New York 2017 (ha dovuto rinunciato all’ultima ...

Atletica - Campaccio 2019 : risultati e classifica femminile. Yasemin Can domina - Sara Dossena ottima quinta : Non c’è Epifania senza il Campaccio, la 62^ edizione della celeberrima corsa campestre (inserita nel circuito IAAF Cross Country Permit) si è corsa a San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano), sotto un bel sole e con temperature al di sopra della media. Il parterre molto ricco ha regalato una gara assolutamente spettacolare al femminile. Trionfo annunciato di Yasemin Can, Campionessa d’Europa di corsa campestre per tre volte ...

Atletica - il 2019 che attende l’Italia. Sarà finalmente l’anno della svolta o si rimarrà nell’anonimato? : L’Atletica leggera è la grande malata dello sport italiano, la Regina sta attraversando una crisi profonda e che sembra infinita, il nostro Paese fatica a essere protagonista nelle competizioni della disciplina individuale più praticata a livello planetario, le soddisfazioni si possono sempre contare sulle dita di una mano (o poco più) mentre le difficoltà sono enormi e sempre sotto gli occhi di tutti. Dopo lo zero totale dei Mondiali ...