Arriva la notte degli Oscar Chi sono i favoriti?

Arriva la "cometa di San Valentino" : illuminerà il cielo nella notte degli innamorati : La notte di San Valentino quest'anno sarà ancora più magica e regalerà agli innamorati uno spettacolo da osservare insieme, al chiaro di luna e sotto le stelle. Infatti, nella notte tra il 13 e il 14 febbraio è atteso il passaggio della cometa Iwamoto, ad una distanza di 45 milioni di chilometri dalla TerraIndicata con la sigla C/2018 Y1, la cometa non è un visitatore abituale del Sistema Solare: la sua orbita ...

Milano - tutta la notte in coda per le nuove Nike. Disordini - Arriva la polizia. E non costano neanche poco… : Agli occhi di molti sembra una situazione surreale: tantissimi ragazzi, soprattuto stranieri, africani e sudamericani, in fila per ore ad aspettare un modello di scarpe da 160 euro. Stiamo impazzendo? Non è del tutto così. Si tratta di un fenomeno che ii più moderni definiscono “reseller”: in pratica si tratta di rivendere a prezzi quintuplicato, forse più, un determinato prodotto. E’ successo questo notte, al freddo, davanti al negozio NikeLab ...

Ci siamo - Arriva l’Eclissi della “Superluna di sangue” : ecco cosa succederà nella notte del 21 Gennaio 2019 [VIDEO] : Il 21 Gennaio la luna sarà protagonista di una spettacolare eclissi lunare totale in cui si combineranno due eventi diversi: una Superluna e una Luna di sangue che hanno contribuito alla definizione di Superluna di sangue. Ma da dove derivano questi nomi e cosa si intende? Possiamo già dire che il termine Superluna è stato inventato da un astrologo mentre la definizione di Luna di sangue è diventata popolare solo di recente a causa di alcuni ...

True Detective : la terza stagione Arriva stanotte – Trama e cast : True Detective 3 (Credits SKY) L’attesa per la terza stagione di True Detective è finita. Il crime-drama prodotto da HBO torna stanotte sugli schermi con le sue atmosfere rarefatte e con un macabro omicidio. Il debutto della serie avverrà alle 3 della notte su Sky Atlantic in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti. Domani, 14 gennaio, il primo episodio verrà riproposto in lingua originale con sottotitoli alle 21.15 (sempre su Sky ...

Arrivano le prime stelle cadenti del 2019 : lo spettacolo nella notte tra il 3 e il 4 gennaio : Il meteo dovrebbe essere buono, la Luna non dovrebbe disturbare e il picco è atteso proprio durante la notte: tutto è pronto per godersi al meglio lo show delle Quadrantidi, le prime stelle cadenti del 2019, che promettono di dare spettacolo nella notte fra il 3 e 4 gennaio, con una frequenza di 100 meteore l’ora. “Si tratta di uno sciame generoso di meteore con una frequenza che va da 50 a 100 l’ora. A differenza di altri sciami, attivi ...

2019 : ecco chi è il primo nato in Italia nel nuovo anno - Arrivato un secondo dopo mezzanotte : La ‘gara’ per il primo nato dell’anno vede per ora in testa Michele Lario, venuto alla luce con un parto spontaneo esattamente un secondo dopo la mezzanotte all’Ospedale San Carlo di Potenza. Con ben 4 chili di peso e 50 centimetri di lunghezza il neonato ha regalato a mamma Laura e papà Antonio un Capodanno indimenticabile. La clinica Santa Famiglia di Roma ha invece reso nota la nascita, 50 secondi dopo lo scoccare ...

Sono Arrivati gli alieni? Il cielo di notte sopra New York diventa azzurro - stupore tra gli abitanti. Ma la vera causa… : Il cielo sopra New York, all’improvviso, si è tinto d’azzurro. Una grande scia luminosa ha illuminato la notte sopra la città e i cittadini, tra stupore e panico, si Sono chiesti cosa fosse accaduto. Qualcuno ha invocato persino gli alieni, tanto che è intervenuto il sindaco, Bill De Blasio, che ha detto: “Non c’è nessuna invasione extraterrestre. È esplosa una centrale elettrica, l’incendio è sotto ...

Salute - col solstizio d’inverno Arriva la notte delle cicogne : più chance di gravidanza : Col solstizio arriva la notte delle cicogne. “Questa notte avverrà il solstizio d’inverno, esattamente alle 23,23 di oggi venerdì 21 dicembre: le giornate inizieranno ad allungarsi e si ha quello che scientificamente si chiama l’inversione del fotoperiodo, cioè le ore di luce aumenteranno e diminuiranno quelle di buio. Ebbene, il semestre che va fra i due solstizi è quello in cui l’organismo ha a maggior stimolazione ...

Manovra stanotte Arriva la fiducia - intanto caos al Senato : Manovra, stanotte la fiducia. Tensione al Senato, protestano le opposizioni Tensione sempre molto alta per il passaggio della Manovra al Senato. In Aula è ripresa la discussione generale in attesa del maxiemendamento che il governo si è impegnato a presentare nel primo pomeriggio, ma i tempi sembrano allungarsi. Alle 15.45 è stata convocata una Capigruppo a palazzo Madama. Ci sarà poi una nuova discussione generale sulla fiducia, le ...