Aereo costretto ad atterraggio d’emergenza | dirottato da uomo armato LIVE

Terrore in alta quota : forte turbolenza - Aereo costretto all’atterraggio d’emergenza - 8 feriti : "Abbiamo fatto un tuffo nel vuoto", così uno dei passeggeri del volo della Delta Airlines partito da Orange County e diretto a Reno, costretto ad atterrare a Seattle. Otto persone sono rimaste ferite, tre di loro in ospedale.Continua a leggere

Si rompe l'ala di un Aereo Ryanair : costretto ad un atterraggio di emergenza : Un Boeing Ryanair diretto a Bari è stato costretto ad un pauroso atterraggio di emergenza a Francoforte, per via di un'ala rotta. Grande paura a bordo ma per fortuna nessun ferito. Il guasto all'ala del Boeing Il volo Ryanair è partito da Francoforte ieri sera intorno alle 19.00 e sarebbe dovuto arrivare a Bari intorno alle 21. Invece, dopo circa 30-40 minuti dalla partenza i passeggeri hanno iniziato a notare delle stranezze, in particolar modo ...

L'ala si squarcia in volo - Aereo Ryanair costretto ad un atterraggio di emergenza : Uno squarcio nelL'ala ha costretto un aereo Ryanair ad un atterraggio di emergenza. A raccontare l'incidente è una passeggera, Monica Irima, che su Instagram ha pubblicato la foto delL'ala danneggiata. "Amici questa volta è andata così! Con un bel spavento ... dopo 40 min di volo ci hanno fatto ritornare a Francoforte... Questo è il buco nelL'ala dell'aereo ... speriamolo ripartire stasera".View this post on ...

Rissa ad alta quota - quest’uomo fa a cazzotti coi passeggeri e l’Aereo è costretto a tornare indietro. Ma per lui finisce male : L’aereo della compagnia Coost stava viaggiando da Singapore a Gold Coast, in Australia, da circa due ore, quando è stato costretto a tornare indietro seguendo una procedura d’emergenza: in cabina era scoppiata una Rissa tra due passeggeri, che col passare dei minuti ha coinvolto altre persone e il personale di bordo. Alla fine, l’uomo che ha iniziato la lite, “apparentemente ubriaco”, come hanno scritto i media ...