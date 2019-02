A rischio milioni di alberi nel centro-sud | maltempo e vento li distruggono perché manca

Falla nella sicurezza di WinRAR risolta - esisteva da 19 anni e metteva a rischio 500 milioni di utenti : WinRAR è uno dei più popolari strumenti di compressione ed estrazione dei file, usato da oltre 500 milioni di utenti in tutto il mondo. Il programma esiste dal 1995, dal 2000 è affetto da una vulnerabilità di sicurezza, ma non lo sapeva nessuno. La Falla avrebbe persino potuto permettere a un malintenzionato di prendere il controllo da remoto di un computer. Per fortuna, oltre agli sviluppatori, anche gli hacker non si sono accorti della sua ...

La lettera dell Europa sulla Tav 'Fate in fretta'. rischio tagli per 300 milioni : Politica Tav, accordo 5S-Lega su mozione Camera. Chiamparino: "Pietra tombale su opera" È a questo punto che l'Europa fissa un termine temporale: 'Noi calcoliamo che il lancio delle gare per il ...

Brexit : con no-deal a rischio mezzo milioni di posti di lavoro nel mondo : Un declino di tale entità, secondo gli economisti, rischia di coinvolgere circa 612.000 lavoratori in 43 paesi in tutto il mondo. Il rapporto, pubblicato la scorsa settimana, afferma che l'industria ...

Tav - per l’Italia a rischio fondi Ue da 926 milioni sull’asse est-ovest : Male il primo incontro a Bruxelles: l’Italia deve chiarire la propria posizione e chiedere una proroga o presentare un «piano B». Senza l'anello Torino-Lione salterebbe l'intero corridoio paneuropeo che collegherebbe con la ferrovia Lisbona a Kiev...

Reddito - rischio ingorgo per due milioni di Isee : Pochi soldi, mancano all'appello 30 milioni di euro, e troppe pratiche, almeno due milioni in più di modelli Isee da compilare rispetto allo scorso anno. Rischia di andare in tilt la macchina dei Caf, ...

"Servono 190 milioni per salvare Condotte" : ma il Mef ne garantisce solo 60 - le opere a rischio : I sindacati minacciano una mobilitazione dopo l'incontro al Mise con i commissari della società e i rappresentanti del...

Scoperto un bug che metteva a rischio i dati di milioni di voli : Aereo in decollo (Pixabay) Un ricercatore israeliano ha scovato un bug che affligge i sistemi di prenotazione online di buona parte delle compagnie aeree mondiali. E non si tratta di cosa da poco, visto che Noam Rotem, questo il nome del talentuoso esperto informatico, è in grado di sfruttare questa vulnerabilità non solo per spiare i dati dei viaggiatori, ma anche per cambiare i parametri dei loro voli e sottrarre i “punti miglia”. Ora il ...

In Italia oltre 1 - 3 milioni di bambini sono a rischio denutrizione : Helpcode lancia la campagna “C’era una volta la cena” : In Italia, sono circa 1 milione e 300 mila i minori[1] che vivono in condizioni di povertà assoluta non riuscendo ad alimentarsi in modo adeguato. E la malnutrizione infantile apre la strada – contrariamente a quanto si pensi – all’obesità: infatti, 1 bambino su 3 in Italia è in sovrappeso o obeso a causa di abitudini alimentari non corrette e uno stile di vita sedentario. Per garantire il giusto sostegno alle famiglie con bambini in ...

Fortnite - allerta della Epic Games per un bug : a rischio milioni di account : Fortnite, il famoso gioco creato dalla Epic Games e che sta spopolando in tutto il mondo, potrebbe aver messo involontariamente a rischio la sicurezza dei dati dei milioni di giocatori che ogni giorno lo utilizzano. E questo sarebbe avvenuto ininterrottamente per diversi mesi. Ad annunciarlo è, direttamente, un comunicato ufficiale della Epic Games che spiega anche quale potrebbe essere stato il meccanismo utilizzato da un potenziale hacker per ...

A rischio 75 specie di caffè e milioni di posti di lavoro a causa del cambiamento climatico : Disboscamento, cambiamento climatico e malattie minacciano le 75 specie selvagge di caffè che crescono nelle foreste tropicali in Africa e Sud America. Lo studio condotto dai ricercatori dei Giardini Botanici Reali Kew, in Gran Bretagna, e pubblicato sulla rivista Science Advances, fa emergere che tra le specie di caffè analizzate 13 sono considerate a rischio estinzione, 40 sono ritenute in pericolo e 22 vulnerabili. Nonostante la produzione ...

Enorme database ha esposto milioni di SMS e registri chiamate al rischio di violazione : Un server non protetto con milioni di registri chiamate e SMS è stato lasciato aperto per mesi con il rischio di gravi violazioni della sicurezza L'articolo Enorme database ha esposto milioni di SMS e registri chiamate al rischio di violazione proviene da TuttoAndroid.

App per iPhone a rischio malware - lo stesso ha infettato milioni di device Android : I ricercatori di sicurezza dicono di aver trovato più di una dozzina di app per iPhone che comunicano segretamente con un server associato a Golduck, un malware storicamente basato su Android che infetta le popolari [...]L'articolo App per iPhone a rischio malware, lo stesso ha infettato milioni di device Android è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Cinque milioni di italiani a rischio influenza : "L'influenza di quest'anno colpira' circa 5 milioni di persone e il picco e' atteso per la fine di gennaio". Lo afferma Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Universita' degli studi di Milano e direttore sanitario degli Irccs Galeazzi di Milano. "La stagione e' ancora nella fase iniziale - spiega Pregliasco all'AGI - complici le temperature miti delle festivita' che hanno fatto spostare in avanti l'inizio dell'epidemia vera e propria. Fino ad ora ...

