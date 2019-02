A Cuba si vota la nuova Costituzione

Il parlamento ha votato la nuova Costituzione di Cuba : Al centro del dibattito parlamentare c'è stato il tema dell'uguaglianza tra cittadini e i dati dell'economia per il 2018-2019. La crescita del Pil per l'anno che si sta concludendo e' di poco ...

Cuba vota Costituzione aperta a mercato : 23.47 Il Parlamento Cubano ha votato il progetto di nuova Costituzione che riconosce il mercato senza rinunciare a una società comunista: questo sarà sottoposto a un referendum il 24 febbraio. I 560 deputati, tra cui Raul Castro, ex presidente (2008-2018) e segretario del Partito Comunista, completeranno il testo,poi il voto per alzata di mano.Dopo 3 mesi di dibattiti popolari (8,9 mln di Cubani su 11 mln di abitanti), quasi 800mila le ...