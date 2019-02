A Carnevale vivi la magia al Teatro Vittoria con Alberto Giorgi “L’Illusionista”

romadailynews

(Di domenica 24 febbraio 2019) Dal 28 febbraio al 5 marzo ilsi trasforma in un laboratorio magico dove può accadere l’impossibile., direttamente dal cast di “The Illusionists”, record assoluto di incassi a Broadway.Ritorna a grande richiesta alper ilL’Illusionista, uno spettacolo di illusionismo unico al mondo che trasporta gli spettatori in un laboratorio alchemico segreto sospeso nel tempo, tra oggetti magici e incredibili macchinari, evocando una dimensione spazio-temporale fantastica, un universo magico ispirato alle atmosfere letterarie e visionarie di Jules Verne, H.G. Wells e Tim Burton.Protagonista dello spettacolo è, uno degli illusionisti più apprezzati a livello mondiale, unico artista italiano chiamato recentemente a far parte del cast di The Illusionists, la più grande produzione del genere ...