WTA Dubai – Bencic si prende il titolo | la svizzera inarrestabile sul cemento | Kvitova ko

WTA Dubai – Elina Svitolina ko al terzo set : in finale ci va Bencic : Elina Svitolina ko nella semifinale di Dubai: Belinda Bencic resiste alla rimonta e trionfa al tie-break del terzo set Due ore di battaglia per decidere la finalista che affronterà Petra Kvitova nell’ultimo atto del WTA di Dubai. Al termine di una sfida emozionante e conclusasi sul filo di lana, è stata Belinda Bencic ad avere la meglio su Elina Svitolina e ad aggiudicarsi la possibilità di giocare la finale. La tennista svizzera, numero ...

Tennis - WTA Dubai 2019 : Petra Kvitova e Belinda Bencic volano in finale sul cemento arabo : Sono la ceca Petra Kvitova e la svizzera Belinda Bencic le due finaliste del WTA di Dubai. Sul cemento degli Emirati Arabi Kvitova (numero 4 del mondo) ha superato in rimonta la rappresentante di Cina Taipei Su-Wei Hsieh (n.31 WTA) con il punteggio di 3-6 6-2 6-4 mentre l’elvetica (n.45 del mondo) ha centrato il bersaglio grosso contro la favorita ucraina Elina Svitolina (n.6 della classifica mondiale) con lo score di 6-2 3-6 7-6 ...

WTA Dubai – Kvitova prima finalista - la ceca vince in rimonta contro Su-Wei Hsieh : Petra Kvitova è la prima finalista del torneo WTA di Dubai sul cemento: la ceca ha battuto in tre set la taiwanese Su-Wei Hsieh Dopo i clamorosi colpi di scena, con le eliminazioni di Halep e Pliskova, il torneo WTA di Dubai vede trionfare nella prima semifinale della competizione la favorita Petra Kvitova. La ceca ha ottenuto il pass per la finale battendo in tre set Su-Wei Hsieh. Dopo aver vinto il primo set, con il parziale di 6-3, la ...

WTA Dubai - Svitolina a valanga sulla Suarez Navarro : WTA Dubai, Svitolina vittoriosa contro la Suarez Navarro ai quarti di finale del torneo: adesso affronterà la Bencic WTA Dubai, un’ottima Elina Svitolina approda in semifinale dopo aver battuto questa sera la collega spagnola Suarez Navarro. La tennista ucraina ha infatti vinto col punteggio di 6-2 6-3 contro la collega, conquistando dunque il passaggio del turno al penultimo atto del torneo. Adesso la Svitolina affronterà Belinda ...

WTA Dubai – Clamorosa battuta d’arresto della Halep - Bencic avanza spedita in semifinale : Belinda Bencic a sorpresa batte ai quarti di finale del torneo WTA di Dubai l’ex numero uno della classifica mondiale Simona Halep: la svizzera vola in semifinale Dopo un primo set finito a suo favore, Simona Halep, ai quarti di finale del torneo WTA di Dubai sul cemento, perde il filo del gioco e si fa rimontare da Belinda Bencic. La svizzera supera il turno contro l’ex numero uno della classifica mondiale, portandosi a casa ...

WTA Dubai – Petra Kvitova avanza come un treno : Kuzmova spazzata via in due set : Petra Kvitova stacca il pass per la semifinale del WTA di Dubai: la tennista ceca si è imposta in 2 set vinti con il punteggio di 4-6 / 0-6 Bastano 1 ora e 3 minuti a Petra Kvitova per staccare il pass per la semifinale del WTA di Dubai. La tennista ceca, attualmente numero 4 del ranking mondiale femminile e seconda forza del seeding del torneo, si è imposta in due set sulla slovacca Viktoria Kuzmova (numero 46 WTA). Kvitova ha vinto i due ...

WTA Dubai – Nessuna rimonta per Pliskova : Hsieh Su-wei vince in tre set e vola in semifinale : Niente rimonta per Karolina Pliskova: la tennista ceca eliminata ai quarti di finale del torneo WTA di Dubai Karolina Pliskova si ferma ai quarti di finale del torneo WTA di Dubai. La tennista ceca ha ceduto oggi in tre set alla taiwanese Hsieh Su-wei. Dopo aver perso il primo set, la numero 5 del ranking mondiale è riuscita a rimontare, pareggiando il match, con un tostissimo 1-6, per poi però cedere nell’ultimo set. Il match è durato due ...

WTA Dubai – Belinda Bencic vince la maratona con Sabalenka - ai quarti sfiderà Simona Halep : La svizzera vince in tre set la sfida contro la bielorussa, staccando così il pass per i quarti di finale del torneo di Dubai Belinda Bencic avanza ai quarti di finale del torneo WTA di Dubai, la svizzera stende non senza problemi la Sabalenka, superandola con il punteggio di 6-4, 2-6, 7-6. Un match infinito quello vinto dalla numero 45 del ranking, concluso dopo ben due ore e ventinove minuti di battaglia. Dopo il botta e risposta dei ...

WTA Dubai – Svitolina non lascia scampo a Muguruza : la spagnola travolta in 2 set : Elina Svitolina travolge Garbine Muguruza: la tennista ucraina ottiene una netta vittoria in due set e accede ai quarti di finale del WTA di Dubai Elina Svitolina stacca il pass per i quarti di finale del WTA di Dubai in poco più di un’ora. La tennista ucraina, apparsa in grande forma, ha liquidato con estrema facilità Garbine Muguruza. Svitolina, attualmente numero 6 della classifica mondiale femminile, si è imposta in due set ...

WTA Dubai – Pliskova ai quarti col brivido : per battere Riske servono due tie-break : Karolina Pliskova accede ai quarti di finale del WTA di Dubai: la tennista ceca soffre ma vince la sfida contro Riske dopo due tie-break servono 2 ore e 6 minuti, a Karolina Pliskova per staccare il pass per i quarti di finale del WTA di Dubai. La tennista ceca, attualmente numero 5 del ranking mondiale femminile, si è imposta in due set sulla statunitense Alison Riske, vincendo entrambi i periodi di gioco al tie-break con i punteggi di ...

WTA Dubai - la Kerber crolla al terzo contro Su-Wei Hsieh : WTA Dubai, Su-Wei Hsieh ha vinto contro la più quotata Angelique Kerber agli ottavi di finale del torneo WTA Dubai, la tedesca Angelique Kerber ha perso agli ottavi di finale del torneo, caduta sotto i colpi di Su-Wei Hsieh. Dopo il primo set vinto per 7-5 dalla Kerber, la gara sembrava indirizzarsi sulla retta via per la tedesca, la quale però ha subito il ritorno dell’avversaria che ha dapprima vinto il secondo set per 6-4 per poi ...

WTA Dubai – Halep senza sbavature : la n°2 al mondo supera Tsurenko e accede ai quarti : Simona Halep accede ai quarti di finale del WTA di Dubai: la tennista numero 2 al mondo batte Lesia Tsurenko in due set Simona Halep prosegue il suo percorso vincente all’interno del WTA di Dubai. La numero 2 al mondo stacca il pass per i quarti di finale del torneo degli Emirati Arabi dopo 1 ora e 21 minuti di match nel quale ha avuto la meglio su Lesia Tsurenko, numero 23 del ranking mondiale femminile. Halep si è imposta in due set ...

WTA Dubai – Petra Kvitova vola ai quarti di finale : Brady sconfitta in 3 set : Petra Kvitova accede ai quarti di finale del WTA di Dubai: la tennista ceca supera Jennifer Brady in 3 set dopo oltre 2 ore di match Servono 2 ore e 14 minuti a Petra Kvitova per staccare il pass per i quarti di finale del WTA di Dubai. La tennista ceca, attualmente numero 4 del ranking mondiale femminile, ha avuto la meglio su Jennifer Brady (n°117 del mondo) imponendosi in 3 set, vinti con il punteggio di 5-7 / 6-1 / 3-6. Ai quarti di ...

WTA Dubai – Pliskova fatica ma avanza : Cibulkova ko in tre set : Cibulkova ci ha provato a mettere in difficoltà Karolina Pliskova, ma la ceca ha avuto la meglio staccando il pass per gli ottavi di finale del torneo WTA di Dubai Karolina Pliskova ha dovuto faticare, questo pomeriggio, per superare il secondo turno del torneo WTA di Dubai. La numero 5 del ranking mondiale femminile ha battuto in tre set la sua avversaria Cibulkova. Solo dopo un’ora e 53 minuti di gioco la tennista ceca ha potuto ...