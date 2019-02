Volta ao Algarve 2019 – Groenewegen vince la quarta frazione | Pogacar leader di

Volta ao Algarve 2019 : Dylan Groenewegen batte Arnaud Demare a Tavira - quinto Simone Consonni : Dylan Groenewegen vince la quarta tappa della Volta ao Algarve. L’olandese si impone per il secondo anno consecutivo sul traguardo di Tavira, battendo nettamente in volata il francese Arnaud Démare e il belga Jasper Philipsen. Frazione senza pericoli per lo sloveno Tadej Pogacar, che difende la maglia di leader. La fuga di giornata parte dopo 10 km con cinque corridori: Luís Fernandes (Aviludo-Louletano), Nikolay Mihaylov (Efapel), Jesús ...

Ciclismo - Volta ao Algarve – Stefan Kung davanti a tutti nella cronometro : Pogacar leader in classifica generale : Stefan Kung si aggiudica la prova a cronometro della Volta ao Algarve 2019: Tadej Pogacar leader in classifica generale La terza tappa della Volta ao Algarve riserva ai ciclisti la classica ‘lotta contro il tempo’: è la Volta della cronometro! Sul circuito che per 20.3 km si snoda con partenza ed arrivo a Lagoa, il più veloce di tutti è risultato essere Stefan Kung. Il ciclista svizzero della Groupama-FDJ ha ottenuto la prima ...

Volta ao Algarve 2019 : Stefan Kung vince la cronometro - Tadej Pogacar rafforza la leadership in classifica : Lo svizzero Stefan Küng vince la cronometro della Volta ao Algarve. Il corridore della Groupama-FDJ, specialista delle prove contro il tempo, ha timbrato la migliore prestazione nei 20,3 km con partenza e arrivo a Lagoa, percorsi in 24’33” con una media vicina ai 50 km/h. Alle sue spalle si piazzano il danese Soren Kragh Andersen (Sunweb) a 2” e il belga Yves Lampaert (Deceuninck – Quick Step) a 5”. In classifica generale Tadej Pogacar ...

Volta ao Algarve 2019 – Pogacar si prende la seconda tappa - Fabio Aru non brilla in Portogallo : Tadej Pogacar trionfa nella seconda tappa della Volta ao Algarve 2019, lo sloveno alla sua prima vittoria da professionista Dopo la vittoria di Fabio Jakobsen nella prima tappa della Volta ao Algarve 2019, la seconda frazione della competizione portoghese va a Tadej Pogacar. Il ciclista sloveno, partito con la carovana di corridori da Almodovar ed arrivato dopo 187,4 chilometri sulla salita dell’Alto de Foia, si è piazzato davanti a ...

Volta ao Algarve 2019 : Fabio Jakobsen la spunta in volata nella prima tappa - Consonni anticipa ed è quarto : È una caduta a rivoluzionare la prima tappa della Volta ao Algarve: volata doveva essere e volata è stata, anche se ristretta, sul traguardo di Lagos, posto 199 chilometri dopo la partenza da Portimao. A trionfare è stato, tanto per cambiare, un uomo della Deceuninck-Quick Step, che ha cominciato questo 2019 come aveva terminato il 2018. Vince e si guadagna la maglia di leader della classifica generale l’olandese Fabio Jakobsen. Come di ...

Volta ao Algarve 2019 : tutti gli italiani al via. Fabio Aru guida la UAE Emirates - Gianluca Brambilla in cerca di conferme : La stagione ciclistica europea prosegue il proprio calendario in attesa dei primi grandi appuntamenti con la Volta ao Algarve em Bicicleta 2019, corsa a tappe dell’UCI Europe Tour di categoria 2.HC. In programma tra mercoledì 20 e domenica 24 febbraio in Portogallo, la prova vedrà impegnati diversi corridori di primo piano del panorama internazionale come l’olandese Wout Poels (Team Sky) e il francese Christophe Laporte (Cofidis), ...

Volta ao Algarve 2019 : Fabio Aru in terra portoghese per trovare le sensazioni giuste verso il Giro : Un primo assaggio in terra spagnola: ottavo al Trofeo Ses Salines, Campos, Porreres, Felanitx, poi quindicesimo al Trofeo de Tramuntana: Soller – Deia, due tappe del Challenge di Mallorca. Ora però dopo l’antipasto si inizia a far sul serio: Fabio Aru è pronto alla stagione del riscatto, dopo un 2018 da dimenticare. Il sardo sarà al via da domani, 20 febbraio, fino a domenica 24 febbraio, della Volta ao Algarve, in terra portoghese. ...

Volta ao Algarve : la startlist e i pettorali di partenza. Presente Fabio Aru : Arriva il debutto stagionale, a caccia di un 2019 per riscattarsi, per una delle stelle del ciclismo italiano: Fabio Aru, in maglia UAE Emirates, sarà sicuramente uno dei protagonisti della Volta ao Algarve, che scatterà a giorni in terra portoghese. Presente anche l’iberico Enric Mas, secondo alla Vuelta di Spagna del 2018 e sicuramente tra i favoriti per il successo finale. Andiamo a scoprire l’intera startlist con l’elenco ...

Volta ao Algarve 2019 : i favoriti. Enric Mas al debutto stagionale - attesa per Fabio Aru : Cinque tappe, due arrivi in salita e una cronometro: una Volta ao Algarve molto insidiosa quella che è giunta alla sua 45ma edizione. Si corre in terra portoghese, albo d’oro davvero di gran livello con ultimo vincitore il polacco Michal Kwiatkowski, negli anni precedenti si sono imposti vincitori del Tour de France del calibro di Geraint Thomas ed Alberto Contador. Andiamo a scoprire chi saranno i favoriti quest’anno. Il più ...