Vita e consigli da mamma NBA

(Di sabato 23 febbraio 2019) Sarà perché in lei “si trova sempre un perdono” come diceva Balzac, sarà per il legame viscerale che a lei ci lega, sarà per quella comprensione e quel calore che solo lei sa offrire, sarà per tutti questi motivi che per molti è difficile trovarsi in disaccordo con Elsa Morante la quale, in maniera tanto sintetica quanto apprezzabile, aveva sostenuto che “nessun affetto nellauguaglia quello della madre”.È lei infatti di solito la prima a cercarci quando andiamo via di casa o quando non ci facciamo sentire per un po’ ed è sempre lei a fornirci, suggerimenti e avvertimenti apparentemente banali ma in realtà sempre preziosi e dispensati con calore perché, dovunque noi siamo e qualunque cosa facciamo, possiamo mantenerci in salute, essere felici e continuare nella nostra crescita come persone che abitano questo mondo.Il ruolo, la funzione e la presenza della madre, già ...