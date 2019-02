Violenza sulle donne | ecco il decalogo delle parole proibite

Violenza sulle donne - un decalogo con le parole da bandire : I dettagli scabrosi che non aggiungono nulla alla cronaca, spostano l'attenzione dell'opinione pubblica sulla vittima, anziché sulla ferocia dell'aggressore sottolinea soffermarsi su 'come era ...

Il libro fotografico di Paolo Spadacini contro la Violenza sulle donne - Artribune : ... Davide Oldani, Piero Chiambretti, Gerry Scotti, Aldo Grasso, Pippo Baudo, Alessandro Cecchi Paone, Carlo Ancelotti e tanti altri volti personaggi del cinema e della cultura, dello sport e dello ...

Violenza sulle donne - così Slavi e i suoi quattro figli sono fuggiti da un inferno e sono stati salvati : “Mio marito mi ha fatto di tutto: mi ha spento le sigarette sul corpo, mi picchiava come se fossi un sacco, mi ha costretta a filmarlo mentre era con le sue amanti. A volte mi chiudeva in bagno, sotto la doccia, anche 12 ore. Per torturarmi”. Eppure Slavi, oggi 46 anni, era arrivata in Italia dalla Serbia nel 2000 proprio per seguire quell’uomo, che sarebbe diventato il suo secondo marito. E che in cambio le ha regalato 11 anni di inferno. Alla ...

Le parole giuste. Come la comunicazione può contrastare la Violenza sulle donne : appuntamento in biblioteca : ... in tutte le sue forme e con alcuni dei suoi più dozzinali stereotipi, passando poi ad disegnare alcuni paradigmi del giornalismo sessista e profanatorio, tanto nella cronaca legata a fatti di ...

Omicidio Sana Cheema. Sbai : “Basta rapimenti e Violenza sulle donne” : Omicidio Sana Cheema. Sbai: “Basta rapimenti e violenza sulle donne. Comunità internazionale intervenga”. “Mancanza di prove certe. Con questa motivazione un tribunale pachistano ha assolto il padre, lo zio e il fratello di Sana Cheema, 25enne italo-pachistana portata via da Brescia nell’aprile del 2018 per costringerla a nozze combinate nel Paese d’origine della famiglia. Eppure gli stessi, nel corso delle ...

Sorgenia : "Orgogliosi di campagna social contro Violenza sulle donne" : Partendo da Bebe Vio che è la nostra testimonial e da un suo post abbiamo raccolto tantissimi influencer, molti del mondo dello sport che ci hanno aiutato a fare in modo che le fotografie postate ...

One Billion Rising - un miliardo di voci contro la Violenza sulle donne : NAPOLI E ROMA IN PRIMA FILA. “Non c’è Rivoluzione senza Solidarietà” Eve Ensler Nella settimana di San Valentino, fra l’11 e il 17 febbraio, anche quest’anno le attiviste e gli attivisti di ONE Billion Rising, con un’azione planetaria con più di 50 eventi in tutta Italia e in 200 paesi nel mondo, affermeranno il proprio NO alla violenza su donne e bambine. Tra le adesioni alla campagna 2019 spicca quella del Comune di Napoli, con un’iniziativa ...

Miss Italia lancia la campagna contro la Violenza sulle donne : Un invito a non trascurare i segnali di una situazione di sopraffazione e la pericolosità di certi uomini, alla luce dei numerosi fatto di cronaca che vedono sempre più donne vittime di violenza ...

Barbara D'Urso contro la Violenza sulle donne : "Chi ti picchia non ti ama" : In una lunga intervista a gNews , il quotidiano del Ministero della giustizia, Barbara D'Urso ha parlato di violenza sulle donne, argomento a lei caro che porta avanti da molti anni, e che ha voluto ...

Barbara d'Urso e la Violenza sulle donne/ "Scappate dagli uomini violenti. Non potete cambiarli - vanno curati" : Barbara d'Urso e la sua battaglia contro la violenza sulle donne. L'appello: "Scappate dagli uomini violenti. Non potete cambiarli, vanno curati"

Milano - flash mob in piazza Duomo contro la Violenza sulle donne. FOTO : Milano, flash mob in piazza Duomo contro la violenza sulle donne. FOTO Organizzato dal movimento femminista "Non una di meno", arriva ad un mese esatto dalla festa del prossimo 8 marzo. LA FOTOGALLERY Parole chiave:

Violenza sulle donne - flash mob a Milano per lanciare lo sciopero dell'8 marzo : flash mob di 'Non una di meno' a Milano. Le femministe hanno acceso fumogeni colorati in piazza Duomo sventolando un lungo striscione con la scritta 'lotto marzo'. Si tratta, spiegano le attiviste, '...

Irama : canto la Violenza sulle donne ma do un messaggio positivo : Ha portato sul palco di Sanremo un brano che parla di violenza sulle donne accompagnato da un coro gospel, "La ragazza con il cuore di latta", di cui è uscito anche il video diretto da Matteo Martinez. Un brano a cui il giovane Irama tiene molto. "E' stato un bellissimo momento ero molto emozionato, poi sul palco mi sono dato completamente e spero sia arrivata la canzone alle persone". Un pezzo scritto in Salento e ispirato a una ragazza ...

Violenza sulle donne - Bongiorno : fermiamo la strage subito : Ministro lei si è occupata molto, anche da avvocato, di Violenza contro le donne ma, come evidenziano, purtroppo, i casi di cronaca, sembra una piaga irrisolvibile… "Da tantissimi anni esiste un ...