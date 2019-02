Villeneuve-Fisichella provano Ferrari GT

Jacques Villeneuve torna alle corse su una Ferrari. Con lui anche Fisichella? : La passione per l’adrenalina delle corse è davvero irresistibile per Jacques Villeneuve che, a 47 anni, non smette di sorprendere. Il comodo ruolo di commentatore Sky per la Formula 1, che qualche anno fa era diventato un impegno costante per il pilota canadese, è ormai quasi un ricordo. Villeneuve, che a metà dicembre ha ufficializzato il suo impegno nel campionato europeo Nascar (prima gara a Valencia il 13 aprile), ...