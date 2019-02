VIDEO Sofia Goggia | la vittoria nella discesa di Crans Montana Dominio assoluto

Cage Warriors 101 – Infortunio shock per Sofiane Boukichou : la gamba si spezza in due dopo un calcio [VIDEO] : Terribile Infortunio per Sofiane Boukichou: la gamba si spezza in due dopo un calcio, il match contro Tom Aspinall dura appena 81 secondi Incredibile quanto successo durante l’evento Cage Warriors 101. Il match fra Sofiane Boukichou e Tom Aspinall ha avuto una breve durata (circa 81 secondi), ma non per un colpo da ko o una sottomissione letale applicata da uno dei due atleti, bensì per una fatalità. Il fighter francese si è rotto la ...

Sci alpino – Rientro caloroso per Sofia Goggia in Italia : l’accoglienza del cagnolino in aeroporto è dolcissima [VIDEO] : Quanta tenerezza all’aeroporto: il cane di Sofia Goggia accoglie calorosamente la campionessa azzurra al suo Rientro in Italia dai Mondiali di Are 2019 E’ terminata l’avventura di Sofia Goggia ai Mondiali di sci alpino di Are 2019. La campionessa azzurra è tornata oggi in Italia, con un fantastico argento al collo, molto significativo visto il suo infortunio che l’ha tenuta lontana dagli sci a lungo. La campionessa ...

MotoGp – Rose rosse per Francesca Sofia Novello : il dono di Valentino Rossi per la festa degli innamorati [VIDEO] : Francesca Sofia Novello riceve un mazzo di Rose rosse dal suo Valentino Rossi per la festa degli innamorati: il dolce gesto del Dottore Nonostante in molti si dicano contrari alla festa di San Valentino, in un modo o nell’altro, tutti gli innamorati cedono al fascino di regali, sorprese e doni speciali per le persone che amano. Nel giorno della festa degli innamorati, anche Valentino Rossi, che oggi festeggia anche il suo onomastico, ...

Sofia Goggia d’argento ai Mondiali di sci di Aare - a soli 2 centesimi dalla vittoria VIDEO : Straordinaria prova dell’azzurra in una gara corta e che ha mostrato differenze infinitesimali tra le atlete di vertice

VIDEO Sofia Goggia magica - argento in superG ai Mondiali : la pazzesca gara dell’azzurra ad Are - beffata da Shiffrin : Sofia Goggia ha conquistato la medaglia d’argento nel superG dei Mondiali 2019 di sci alpino, la Campionessa Olimpica di discesa libera ha subito giganteggiato in apertura della rassegna iridata che è incominciata oggi ad Are (Svezia). La bergamasca ha confezionato una gara di assoluto spessore e si è arresa per soli due centesimi alla fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin, l’azzurra si è messa al collo una nuova medaglia ...

Mondiali Sci 2019 – Terribile caduta per Lindsey Vonn ad Are : la reazione di Sofia Goggia e Mikaela Shiffrin [VIDEO] : Che spavento per Sofia Goggia e Mikaela Shiffrin: la reazione della sciatrice italiana e della collega statunitense alla caduta di Lindsey Vonn nel SuperG femminile dei Mondiali di Are 2019 Lindsey Vonn ha fatto preoccupare il mondo intero a causa della Terribile caduta durante il SuperG dei Mondiali di sci 2019 in corso ad Are. La campionessa statunitense, che dopo la rassegna iridata si ritirerà dalle gare, non ha riportato gravi ...

Che divertimento per la figlia di Federica Nargi : prima la ‘scorpacciata’ di neve - poi il balletto con mamma per la piccola Sofia [VIDEO] : Che divertimento per la piccola Sofia con mamma Federica Nargi: prima la ‘scorpacciata’ di neve poi il balletto in salotto Federica Nargi non si ferma nemmeno in gravidanza: la bella ex velina, nonostante il pancione dove porta in grembo la sua secondogenita, non trascura la piccola Sofia. Dopo una passeggiata sulla neve, dove la prima figlia della compagna di Alessandro Matri ha fatto una simpatica ‘scorpacciata’ ...

“Come nuova” - Francesca Sofia Novello dal parrucchiere con classe e… ironia dopo l’intervento agli occhi [VIDEO] : Francesca Sofia Novello non rinuncia al parrucchiere: la bella fidanzata di Valentino Rossi si prende cura di sè anche dopo l’intervento agli occhi Francesca Sofia Novello sa come prendersi cura di se stessa, aiutata anche dalle persone giuste che la circondano. La bella fidanzata di Valentino Rossi non rinuncia alla cura del suo corpo nemmeno dopo l’intervento agli occhi al quale si è sottoposta pochi giorni fa. Nelle storie ...

Francesca Sofia Novello in clinica : due supporter speciali per la fidanzata di Valentino Rossi durante l’intervento agli occhi [VIDEO] : Intervento agli occhi per Francesca Sofia Novello: la fidanzata di Valentino Rossi in clinica con due supporter speciali Ormai è nota a tutti la storia d’amore tra Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi: la bella modella italiana è apparsa anche di recente in tv, su Rai 1, durante l’intervista del Dottore a Che tempo che fa, mostrandosi in tutta la tua bellezza, “tu si che potresti fare l’ombrellina“, ha ...

Diretta Discesa Garmisch/ Streaming VIDEO tv : Sofia Goggia guida la classifica - Coppa del mondo sci femminile - : Diretta Discesa Garmisch: info Streaming video e tv della prova tedesca per la Coppa del mondo di sci femminile, oggi 27 gennaio 2019.

Sci alpino – Sofia Goggia grata al team e soddisfatta del risultato al rientro di Garmisch : “avevo la gioia nel cuore” [VIDEO] : Splendido secondo posto per Sofia Goggia al suo rientro in gara: l’azzurra seconda nel SuperG di Garmisch. Le emozioni della campionessa olimpica Sofia Goggia si gode il secondo posto nel superG di Garmisch. La bergamasca, al debutto stagionale in Coppa del mondo, è salita subito sul podio. AFP/LaPresse “Sono stata molto contenta – spiega -, avevo la gioia nel cuore di poter essere qui, di poter fare le prove e di poter ...

Diretta super-G Garmisch / Streaming VIDEO Rai : Sofia Goggia - che rientro! Seconda dietro Schmidhofer : Diretta super-G Garmisch: info Streaming video e tv della gara sulla pista tedesca di Kandahar, in programma oggi sabato 26 gennaio 2019.