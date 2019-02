Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2019 ore 16 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PRUDENZA PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA NELLA SERATA DI IERI DALLA PROTEZIONE CIVILE E VALIDA PER LE SUCCESSIVE 24/36 SONO PREVISTI SUL Lazio VENTI FORTI O DI BURRASCA NORD-ORIENTALI E POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE MOLTI I DISAGI RIAPERTA LA REGIONALE SABINA TRA I KM 5 E 6 CHIUSA INVECE L’APPIA IN ENTRAMBE LE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2019 ORE 13.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA SR657 SABINA STRADA CHIUSA DAL KM 5+000 AL KM 6+000 NEI DUE SENSI DI MARCIA PER CADUTA ALBERI SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA VERSO IL RACCORDO SULLA SALARIA CODE A TRATTI TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2019 ORE 12.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA VERSO IL RACCORDO SULLA SALARIA CODE A TRATTI TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA SEGNALIAMO POI PER LAVORI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTOURBANO DELL’A24 CODE PER INCIDENTE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL PRATO DELLA CORTE IN DIREZIONE Roma SEGNALIAMO POI PER LAVORI LA CHIUSURA ALTERNATA DEL TRAFFICO VEICOLARE DEL SOTTOVIA DEL QUARTIERE DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2019 ORE 10.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULL’ A91 Roma-FIUMICINO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE FIUMICINO E DI UN ALTRO INCIDENTE SULLA SALARIA CON CODE TRA FONTE DI PAPA E TENUTA SANTA COLOMBA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRAFFICO RALLENTATO POI SULLA CASSIAVEIENTANA PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2019 ORE 09.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN DISAGIO AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITRORIO INFATTI IL TRAFFICO E’ INDICATO REGOLARE AD ACCEZIONE DELLE CODE SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO DOVE E’ PRESENTE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER LAVORI PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLE LINEE ALTA VELOCITA’ Roma – NAPOLI E NAPOLI – CASSINO, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2019 ORE 08.05 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO ANCORA REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO E’ SCATTATA IERI SERA E PROSEGUIRÀ PER ALTRE 24/36 ORE L’ALLERTA METEO PER FORTI VENTI. SUL Lazio, SECONDO LA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE, SONO PREVISTI VENTI FORTI O DI BURRASCA NORD-ORIENTALI E POSSIBILI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2019 ORE 07.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO E’ SCATTATA IERI SERA E PROSEGUIRÀ PER ALTRE 24/36 ORE L’ALLERTA METEO PER FORTI VENTI. SUL Lazio, SECONDO LA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE, SONO PREVISTI VENTI FORTI O DI BURRASCA NORD-ORIENTALI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 22 FEBBRAIO 2019 ORE 20.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE SULL’A24 Roma TERAMO CREA CODE TRA IL RACCORDO E SETTECAMINI IN DIREZIONE TERAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENMSO TRA BUFALOTTA E CENTRALE DEL LATTE, IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA SULLA CASILINA RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 22 FEBBRAIO 2019 ORE 19.35 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA MENTE IN CARREGGIATA INTERNA CODE SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E Roma TERAMO E PROSEGUENDO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA CODE SULLA Roma FIUMICINO DA VIA LAURENTINA A VIA DEL CAPPELLACCIO IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 22 FEBBRAIO 2019 ORE 19.05 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA COLOMBO E VIA TUSCOLANA MENTE IN CARREGGIATA INTERNA CODE SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA FLAMINIA E LA SALARIA E POI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E APPIA CODE ANCHE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 22 FEBBRAIO 2019 ORE 18.35 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA COLOMBO E LA TUSCOLANA MENTE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA E POI TRA BUFALOTTA E LA Roma TERAMO SU QUESTULTIMA RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 22 FEBBRAIO 2019 ORE 18.05 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA E POI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA MENTE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA COLOMBO E LA TUSCOLANA. CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCO E TORCERVARA IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 22 FEBBRAIO 2019 ORE 17.35 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA E POI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA MENTE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA COLOMBO E LA TUSCOLANA. CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCO E IL RACCORDO IN ...